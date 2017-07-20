Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение ИП – вкладчикам «Югры» дистанционно

Банк «Открытие» впервые в России реализует сервис дистанционной выплаты страхового возмещения индивидуальным предпринимателям – вкладчикам банка «Югра». Выплаты в режиме онлайн можно получить через дистанционный банк для предпринимателей «Точка», который является филиалом банка «Открытие».

По правилам АСВ, выплата индивидуальным предпринимателям осуществляется строго переводом на указанный расчетный счет. Ранее для оформления выплаты необходимо было обязательно обратиться в офис банка-агента с паспортом и написать заявление о выплате страхового возмещения, однако дистанционная схема позволяет получить возмещение, не выходя из дома.

Такое технологичное решение создано специально для удобства клиентов. Если частное лицо выбирает, как получить деньги, - наличными или переводом на выбранный счет, то для ИП возможен только перевод. «Открытие» предлагает удобное решение, которое позволяет оперативно получить выплату. У банка уже был опыт по реализации такого сервиса для физических лиц, и он показал свою эффективность, значительно упростив процедуру получения возмещения.

«Для оформления выплаты нужно просто открыть новый счет подав заявку на сайте «Точки» - это делается всего за пару минут, – сказал директор сервиса «Точка» Борис Дьяконов. – Вы прикладываете скан-копию паспорта, заполняете необходимые данные и отправляете все документы в режиме онлайн. «Точка» за вас оформит весь необходимый пакет документов. Наконец, необходимо подписать заявление на выплату с помощью электронной подписи в интернет-банке Точки, – и деньги в течение одного рабочего дня будут зачислены на ваш счет».

Специально для индивидуальных предпринимателей, которые воспользуются новым сервисом «Открытия» и решат оставить деньги на счете в дистанционном банке «Точка», предусмотрен бесплатный 3-месячный период обслуживания.

Согласно заявлению Агентства по страхованию вкладов, страховых выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля 2017 года. Система страхования предусматривает выплаты по вкладам частных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающим 1,4 млн руб.