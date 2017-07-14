Ubank и Smart Engines научили смартфон распознавать российский паспорт

Smart Engines объявила о том, что ее технология распознавания Smart IDReader запущена на мобильной финансовой платформе Ubank.

Теперь пользователям мобильного приложения Ubank для ввода данных достаточно поднести документы к камере смартфона и всего за несколько секунд технология Smart IDReader сможет их отсканировать. Smart IDReader применяется для распознавания таких документов, как паспорт РФ, включая разворот со второй и третьей страницы, водительское удостоверения, СТС и все виды банковских карт.

Smart IDReader распознает все данные документа, упрощает заполнение форм, а также заполняет поле «номер карты» и отображает срок ее действия и имя владельца. Кроме текстовых данных пользователи могут сканировать подпись владельца документа и сохранить фотографии. Технология устойчива к внешним шумам и не нуждается в настройке. Распознавание проходит в видеопотоке с применением сверхбыстрых нейросетевых алгоритмов и алгоритмов межкадровой интеграции результатов обработки отдельных кадров.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров отметил: «Smart IDReader высокотехнологичный продукт с хорошо понятной функциональностью, который упрощает жизнь людей при выполнении ими банковских операций и делает интерфейс финансовых маркетплейсов более удобным и интуитивно понятным для пользователей. 2 из 3 основных финансовых маркетплейсов уже работают с помощью нашей технологии и сотрудничество Smart Engines с Ubank создаст дополнительные возможности для увеличения аудитории платформы».

Основатель Ubank Феликс Хачатрян отметил: «Внедрение решения Smart Engines сильно упростило клиентам заполнения ряда сложных форм. Для конечного пользователя - это удобство и простота. Для нас - повышение конверсии на каждой форме, где мы используем Smart IDReader. Мы считаем, что внедрение подобной технологии делает мобильное приложение более привлекательным по сравнению с иными, классическими способами заказа тяжелых финансовых продуктов».

Принципы работы Smart IDReader на мобильных устройствах соответствуют высоким требованиям безопасности, реализованным в системе защиты и шифрования данных. Все вычисления при распознавании осуществляются в режиме «on-device» и при этом используется только оперативная память смартфона. Решение Smart Engines не передает персональные данные на обработку во внешние сервисы, не хранит и не создает копий персональных данных.