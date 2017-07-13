«ОДК-Газовые турбины» автоматизировали делопроизводство с Directum

Directum объявила о том, что еще одна компания «Объединенной двигателестроительной корпорации» перевела работу с документами в электронный вид. Уже на первом этапе внедрения ECM-системы удалось снизить трудоемкость процессов делопроизводства, сохранив их привычный порядок.

Directum используется в «Объединенной двигателестроительной корпорации» с 2011 г., когда в одном из предприятий группы – компании «Авиадвигатель», стартовал проект внедрения. С 2013 г. работать в системе начали сотрудники головной организации «Объединенная двигателестроительная корпорация». Положительный опыт коллег был учтен в «ОДК-Газовые турбины» («ОДК-ГТ») при выборе инструмента автоматизации процессов делопроизводства.

Акционерное общество «ОДК-ГТ» – лидер отечественной машиностроительной отрасли, разработчик и поставщик газоперекачивающих агрегатов и энергетического оборудования. Предприятие обеспечивает полный технологический цикл производства – от проектирования до комплексных заводских испытаний на собственном стенде.

Возможности интеграции Directum с информационными системами «ОДК-ГТ», самостоятельной поддержки и развития решения силами ИТ-службы обосновали выбор продукта. Руководство компании высоко оценило и инструменты для мобильной работы с планшета или смартфона.

Цель внедрения ECM-системы – повысить уровень исполнительской дисциплины и эффективность контроля исполнений по документам. Для этого было необходимо автоматизировать работу с входящими письмами на этапах регистрации, рассмотрения, исполнения и приемки работ; регистрацию документов, ведение реестров номенклатурно-справочной информации, формирование отчетов для руководства; документооборот по входящим и исходящим письмам.

Автоматизация «ОДК-ГТ» позволила снизить затраты на обработку, регистрацию входящих документов и контроль исполнений по ним. Сократилось время и на поиск информации.

Для регистрации документа в одной из служб сотрудник направляет его письмом на специальный адрес электронной почты. Затем Directum обрабатывает письмо, проверяет формат и размер документа, загружает его в централизованное хранилище и направляет для регистрации делопроизводителю. При получении задания делопроизводитель определяет основной документ из комплекта, а остальные система регистрирует как приложения.

Автоматический захват документов с почтового ящика выполняет служба Directum Capture and Transformation Services. Для учета документа без процедуры регистрации делопроизводитель указывает его название и адресата, затем Directum фиксирует поступление и уведомляет получателя, которому остается забрать бумаги в канцелярии и отметить получение в системе.

При регистрации пакета документов делопроизводитель настраивает доступ для сотрудников и/или подразделений. Например, при отправке приказа с приложениями на ознакомление все сотрудники получат приказ, но приложения к нему будут видны определенной группе. Разграничить доступ к документам позволяет механизм групп и ролей Directum.

Для упрощения регулярного поиска настроены папки, в которые документы попадают по заданным критериям. Делопроизводителю удобно работать с набором папок по номенклатуре дел своей службы: сюда после регистрации попадает каждый документ, отвечающий заданным параметрам (наименование, номер дела). Также выделены папки по виду документов, поступающих на руководителей (письма, приказы, служебные записки). Документ, рассмотренный руководителем, попадает в нужную папку его службы. Так руководители автоматически получают все планы и отчеты их подразделений.

Сегодня 200 сотрудников «ОДК-ГТ» уже работают в Directum – это делопроизводители, секретари, руководители. Более 1000 человек ежедневно получают в электронной почте поручения с документами из системы. За первые месяцы в ECM-системе создано 5000 документов, выполнено 4500 задач. Высшее руководство контролирует работу вне офиса с помощью приложения Directum Jazz на своих мобильных устройствах.

В планах компании перевести в электронный вид служебные записки и перейти на межкорпоративный обмен документами внутри ОДК.