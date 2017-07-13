Auvix внедрила мультиэкранную систему 3D Cave в КБ «Малахит»

Auvix объявила о разработке и внедрении мультиэкранной системы 3D Cave в Санкт-Петербургском конструкторском бюро «Малахит».

Комната виртуальной реальности (CAVE) представляет собой замкнутое с пяти сторон рабочее пространство, стены, пол и потолок которого выполнены в виде жестких экранов обратной проекции. Высокое качество графики позволяет создать целостное 3D-изображение внутри комнаты и обеспечивает полное погружение в моделируемую среду.

До внедрения аппаратно-программного комплекса сотрудникам в процессе конструирования приходилось прибегать к изготовлению макетов в масштабе 1:1 для проверки точности инженерных решений, проведения анализа эргономики и поиска ошибок проектирования. Технологии 3D-моделирования позволили существенно ускорить разработку и на порядок снизить ее себестоимость – на любой стадии проектирования решение можно загрузить в CAVE и продолжить работу с объектом как с реально существующим.

При помощи манипулятора доступно вращение модели, изменение масштаба, перемещение в горизонтальной и вертикальной плоскости, измерения, сборка и разборка устройств, создание разрезов и сечений, нанесение аннотаций, сохранение скриншотов и позиций обзора модели.

Система виртуальной реальности постоянно пересчитывает изображение 3D-сцены в зависимости от положения пользователя внутри комнаты. Благодаря этому соблюдается правильная перспектива, что позволяет анализировать конструкторское решение с высокой точностью. Отдельная зона стереопроекции дает возможность оператору видеть модель глазами пользователя, находящегося в 3D Cave и коллегиально участвовать в процессе конструирования.

«Новое решение было высоко оценено нашими инженерами, - отметил Сергей Никифоров, заместитель начальника отдела информационных технологий СПМБМ «Малахит». - 3D Cave в корне изменил процессы конструирования и моделирования на нашем предприятии. Многие сотрудники стремятся использовать Cave в своей работе для технологического улучшения моделей, повышения качества принимаемых решений и минимизации ошибок в работе».

«Внедрение современных инструментов в инфраструктуру предприятия - главный шаг для сохранения его конкурентоспособности в условиях рыночной экономики, - отметил Виктор Киндер, директор департамента системной интеграции Auvix. - На сегодняшний день виртуальная реальность открывает новые возможности для предприятий нефтегазовой, энергетической, строительной, аэрокосмической и многих других отраслей, позволяя снизить риски, временные и финансовые затраты, а также повысить качество продукции, и обеспечить безопасность на предприятии».