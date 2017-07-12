Schneider Electric представила активные фильтры AccuSine для улучшения показателей качества электроэнергии

Schneider Electric объявила о выходе на российский рынок серии активных фильтров AccuSine. Устройства используются для повышения качества электроснабжения на промышленных предприятиях и объектах ответственной инфраструктуры.

Новая линейка активных фильтров AccuSine PCS+, AccuSine PFV+ и AccuSine SWP - это экономически эффективное техническое решение для стабилизации параметров качества электрической энергии: снижения уровня гармонических искажений, увеличения коэффициента мощности и снижения небаланса.

Активные фильтры AccuSine - это лучшее в своем классе решение для подавления гармонических искажений THDi. В работу можно параллельно ввести до 10 установок, позволяющих корректировать до 3000 А. Оборудование поддерживает протоколы связи Modbus RTU и Modbus TCP/IP. Оно также может быть интегрировано в систему энергоменеджмента Power Monitoring Expert для оценки эффективности работы решения по фильтрации гармоник. Устройства имеют модульное исполнение и выпускаются в оболочках с различной степенью защиты (IP20, IP31, IP54).

«Сегодня 30-40% всех простоев на предприятии происходят из-за некачественной электроэнергии. В промышленном секторе финансовые потери могут достигать 4% от годового оборота компании и часто равны итоговому счету за электроэнергию. Активные фильтры AccuSine помогают снизить капитальные вложения и операционные затраты. Эффект от работы активных фильтров подтверждён многочисленными примерами их внедрения по всему миру в нефтегазовой и железнодорожной отраслях, в судостроении и ЦОДах», - сказал Михаил Ямшанов, менеджер по продукции «Системы измерения и контроля качества электроэнергии».