Продукты «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России

«Новые облачные технологии» объявили о том, что ее программные продукты семейства «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России. Как рассказали CNews в компании, сертификат расширяет круг потенциальных пользователей и заказчиков. Теперь операторы сотовой связи или другие организации, которым необходимы сертифицированные решения, могут использовать МойОфис.

ФСТЭК России выдал сертификат соответствия на комплекс средств защиты (КСЗ), функционирующий в окружении платформы «МойОфис Профессиональный», «МойОфис Частное облако», «МойОфис Почта» и «МойОфис Хранилище». Сертифицированное решение предназначено для государственных и коммерческих компаний, информационные системы которых должны проходить аттестацию для соответствия требованиям ФСТЭК и Роскомнадзора для работы с конфиденциальной информацией и обработки персональных данных.

Сертификат выдан на серийное производство КСЗ МойОфис, что позволяет компании «Новые облачные технологии» производить неограниченное количество сертифицированных экземпляров в период действия сертификата.

«Мы гибко реагируем на запросы заказчиков, адаптируем приложения и выпускаем на рынок новые продукты. Комплекс средств защиты МойОфис предназначен для организаций, которым необходимо подтвердить безопасность своей инфраструктуры у регулятора. Теперь таким компаниям будет легче использовать отечественные решения и гарантировать безопасность данных своих клиентов», - отметил Александр Буравцов, руководитель службы информационной безопасности «Новые облачные технологии».

Комплекс средств защиты «МойОфис» является программным средством защиты информации от несанкционированного доступа, встроенным в пакет прикладных программ. КСЗ «МойОфис» обеспечивает защиту входа в систему за счет усиленной аутентификации пользователей, предоставляет возможности по контролю утечек и каналов распространения защищаемой информации и групповому мониторингу работы, а также обеспечивает контроль ошибочных действий пользователей по вводу и передаче информации и предупреждение пользователей об ошибочных действиях.

Учреждения и компании, которые не нуждаются в прохождении специальной аттестации, могут использовать решения «МойОфис» без дополнительной сертификации.

Линейка продуктов «МойОфис» уже имеет сертификат соответствия ФСТЭК РФ – на производство «МойОфис Стандартный». Полученные сертификаты подтверждают высокий уровень безопасности решений МойОфис и готовность продуктов к применению в системах, обрабатывающих конфиденциальную информацию. Ознакомиться со всеми сертификатами и лицензиями компании «Новые облачные технологии» и продуктов МойОфис.