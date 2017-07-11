Kokoc Group приобрела MobiSharks

Kokoc Group объявила о приобретении агентства мобильной рекламы MobiSharks, которое объединилось с мобильным направлением Kokoc Group - Kokoc Mobile. За счет слияния двух амбициозных команд группа компаний планирует усилить мобильное направление как на российском рынке, так и за рубежом.

«Экспертиза в мобильной рекламе становится все более востребованной на рынке. Люди живут в своих смартфонах, формируя вокруг себя новую среду, экосистему, которую нужно как можно скорее осваивать и бизнесам: где-то подстраиваться, где-то менять. И скорость здесь имеет значение: поэтому решение Kokoc Group усилить мобильное направление путем поглощения внешней команды выглядит вполне логичным, - сказал Никита Фоминов, руководитель мобильных проектов «Яндекса».

Kokoc Group приобрела доли соучредителей агентства Валерия Кашина и Геннадия Нагорнова. Двое других основателей MobiSharks, Михаил Малый и Денис Асенов, вошли в объединенную структуру Kokoc Mobile в качестве управляющих партнеров. Михаил будет отвечать за продажи и развитие новых направлений бизнеса, а Денис - возглавит направление медиабаинга.

«Я благодарен Гене и Валере за продуктивное партнерство. Убежден, что с Kokoc Group, лидером в области интернет-маркетинга, мы сможем вместе выйти на новый уровень», - сказал Михаил Малый, соучредитель MobiSharks.

Покупка MobiSharks позволит Kokoc Group усилить позиции на рынке мобильного продвижения, объединив их с компетенциями в области мобильной разработки и аналитики. Таким образом, клиенты Kokoc Group получат уникальный продукт комплексного решения по выводу бизнеса в мобильную сферу. Также новый актив позволит Kokoc Mobile реализовать продуктовую стратегию на 2017-2018 годы и продолжить экспансию на мировой рынок.

«Присутствие в мобильной экосистеме – неотъемлемая часть успеха любого современного бизнеса. И мы ставим перед собой амбициозную цель – стать единой точкой входа в мир мобильных технологий как для молодых компаний, так и для опытных рекламодателей. Я убежден, что усилившись командой и компетенциями MobiSharks, мы сможем быстрее ее достичь», - отметил Игорь Зуев, генеральный директор Kokoc Mobile (Kokoc Group).

«Мы давно сотрудничаем с MobiSharks, команда показывает хорошие результаты и сейчас активно наращиваем обороты. Также не понаслышке знаю Kokoc Mobile. Новость о слиянии стала неожиданностью. Думаю, теперь трафик и подходы станут еще круче», - отметил Станислав Букреев, директор по маркетингу YouDo.

«Знаю MobiSharks как одного из лидеров российского рынка, который не раз занимал высокие места в нашем рейтинге. Поздравляю Kokoc Group с отличной покупкой. Думаю, что, объединив ресурсы, обе команды смогут закрепить свои успехи на рынке», сказал Александр Грач, руководитель направления «Восточная Европа и Турция» AppsFlyer.