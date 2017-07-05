Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации

«Шарп Электроникс Раша», российское юридическое лицо японского производителя электроники и бытовой техники Sharp Electronics, и Polymedia, системный интегратор, дистрибьютор и разработчик программных и аппаратных решений, подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно подписанному соглашению Polymedia получила статус авторизованного дистрибьютора бренда Sharp и право на продажу всей линейки решений для визуализации от японского бренда на территории России.

В рамках соглашения «Шарп Электроникс Раша» будет поставлять решения для визуализации бренда Sharp, в частности: последние модели интерактивных дисплеев, доступные по цене широкоформатные дисплеи 60”–90” серии PNQ, серию дисплеев среднего сегмента для оборудования общественных пространств PNY, а также комплексные решения по интеграции интерактивных дисплеев и многофункциональных устройств (МФУ) Sharp для работы с документацией. Таким образом Polymedia добавляет в свой портфель новое аудиовизуальное оборудование, основным каналом распространения которого станет дистрибьюция.

«Рынок профессиональных дисплеев растет, и мы чувствуем повышение спроса на различные AV-системы со стороны наших дилеров и заказчиков. Поэтому мы расширяем наш портфель и усиливаем ассортимент дисплейного оборудования, подписывая дистрибьюторский контракт с именитой японской компанией Sharp. Компания прислушивается к рынку и стремится задавать тренды, выпуская новые линейки оборудования в различных ценовых категориях, — сказал директор по развитию дистрибьюции Polymedia Максим Жуков. Партнерство с Sharp позволит нам удовлетворить потребности широкого круга заказчиков. Также нам крайне важно, чтобы используемое оборудование отвечало всем современным требованиям, и было безотказным в эксплуатации, что в полной мере характеризует оборудование компании Sharp».

«Решения для визуализации под брендом Sharp неизменно получают высокие оценки наших клиентов во всем мире благодаря высокому качеству, передовым технологиям и продуманному дизайну, — отметил Хироки Уэсима, ВРИО генерального директора «Шарп Электроникс Раша». Надеемся, что заключение соглашения о сотрудничестве с таким крупным системным интегратором и дистрибьютором, как Polymedia, позволит нам значительно расширить и укрепить позиции бренда Sharp на российском рынке, в том числе в регионах, и будет способствовать дальнейшему развитию и успеху нашего бизнеса».

В целях маркетингового продвижения бренда Sharp, а также ознакомления дилеров Polymedia с особенностями и техническими преимуществами продукции Sharp, планируется проведение регулярных вебинаров и тренингов для клиентов Polymedia, а также организация роудшоу и других совместных мероприятий для демонстрации продукции Sharp.