«Элар» завершила оцифровку письменных источников Политехнического музея

«Элар» объявила о завершении проекта по сканированию и оцифровке предметов хранения документального и печатного фондов Политехнического музея.

По словам заведующей Фондом письменных источников Политехнического музея Киры Грабарской, в первую очередь оцифровка проводилась для передачи сведений обо всех музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ.

«В рамках этого масштабного задания Политехнический музей решал и другие задачи, а именно: провести полную оцифровку наиболее ценных и наиболее востребованных документов. Наличие электронных изображений позволяет, во-первых, обеспечить сохранность подлинника, поскольку при наличии скана сам архивный документ на руки практически никогда не выдается, соответственно, не изнашивается физически и остается на своем месте хранения. Во-вторых, расширяется доступ к архивному документу и к документной информации: исследователю не надо приезжать из другого города или страны, или ехать с другого конца Москвы, чтобы увидеть, прочитать нужные ему документы», - сказала Кира Грабарская.

Цифровые копии также необходимы музею для учета: изображения привязываются к карточке предмета в музейной учетной системе. Что касается деятельности, по представлению коллекций, то электронные копии отсканированных документов будут использованы в экспозициях, интернет-проектах, виртуальных выставках; во всевозможных публикациях в научных, культурных, образовательных целях и т.д.

Среди оцифрованных источников – личные фонды деятелей науки и техники, собрания по истории науки и техники. Помимо книг и документов, был отсканирован изобразительный материал, в частности фотографии, датированные 19-20 столетиями.

«Для оцифровки документов и изданий из музейных фондов мы используем только специальное, безопасное для оригиналов оборудование – планетарные сканеры собственного производства», - отметил заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев.