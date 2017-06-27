OKI подвела итоги 2016 финансового года

Совокупная выручка OKI Europe Ltd, по подсчетам IDC, оказалась на 122% выше показателя предыдущего года. В целом, по данным IDC, по итогам 2016 года рынок вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общая доля рынка, занимаемая компанией, увеличилась до 1,8%.

В сегменте принтеров формата А3, который в целом вырос на 3%, доля принтеров OKI составляет 29%. OKI удалось нарастить долю среди цветных лазерных принтеров, которые печатают со скоростью 21-30 стр./мин. и 45-69 стр./мин. — до 23% и до 29% соответственно.

Еще одно направление, по которому показатели OKI увеличились — монохромные принтеры и МФУ со скоростью печати 31-44 стр./мин. Количество проданных принтеров в 2016 году увеличилось в 2,5 раза, МФУ — в 6 раз.

«Последние три года действительно были не самыми лучшими для нашей компании, но я хотел бы сегодня отметить несколько положительных моментов. Одним из них является прогресс, который был достигнут благодаря российскому офису и продажам полиграфических принтеров и широкоформатных устройств. Россия занимает в этих сегментах лидирующую позицию в Европе, Ближнем Востоке и Африке. По нашим прогнозам, в 2017 году российский офис еще больше укрепит свои позиции в данном направлении», — отметил Мирослав Тыбурец (Miroslav Tyburec) вице-президент OKI Europe в Центральной и Восточной Европе.

В планах «ОКИ Системс рус» на 2017 год — укрепить свои позиции в сегменте профессиональной печати, включая полиграфию, широкоформатную печать (как графическую, так и инженерную) и отраслевые решения. Основные рынки, на которые компания обращает внимание в этом году, опираясь на свои стратегические цели и задачи — это оперативная полиграфия, ритейл и медицина. Следуя глобальным планам компании, главным для бизнеса OKI в перспективе ближайших трех лет должно стать создание условий для активного роста и развития своих клиентов.