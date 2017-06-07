В музее-заповеднике «Старая Ладога» будут сканировать документы с помощью «ЭларСкан А2»

Корпорация «Элар» поставила в Староладожский историко-архитектурный и археологический заповедник планетарный сканер «ЭларСкан А2». Новое оборудование приобретено музеем для оцифровки как учетных документов, так и экспонатов, сообщили CNews в «Элар».

«Мы будем переводить в электронный вид учетную документацию — книги поступлений и инвентарные книги, — рассказала Юлия Прокофьева, главный хранитель музея-заповедника «Старая Ладога». — Кроме того, в наших планах оцифровка документов, фотодокументов и редких книг из соответствующих фондов для передачи изображений музейных предметов в Госкаталог Музейного фонда РФ».

В фонде редкой книги музея-заповедника представлены рукописные (в основном старообрядческие) и печатные памятники XVIII — XX вв. «Для сканирования книг из нашего музея не походят сканеры планшетного типа, — пояснила Юлия Прокофьева, — необходимо специальное оборудование, обеспечивающее бесконтактную оцифровку, каким является “ЭларСкан А2”. Также важно, что поставленный сканер оснащен колыбелью для V-образного и плоского сканирования, которую можно адаптировать под толщину корешка оригинала».

«ЭларСкан А2» является универсальным устройством для перевода в цифровой формат книг разного формата и разной толщины, фолиантов, альбомов, подшивок документов, папок, чертежей, карт и плакатов и т.д. По словам заместителя руководителя департамента корпорации «Элар» по работе с музеями Евгения Мокеева, сканер оснащен профессиональной оптической системой, встроенными функциями программной обработки цифровых копий, что делает его удобным в использовании.