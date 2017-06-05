МГУ им. М.В.Ломоносова и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ

2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области информационных технологий между МГУ им. М.В.Ломоносова и «1С».

Соглашение подписали ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» академик Садовничий Виктор Антонович и директор фирмы «1С» Борис Георгиевич Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Целями соглашения являются развитие и укрепление сотрудничества между МГУ и 1С в области информационных технологий для повышения эффективности автоматизации процессов управления в МГУ; снижение технологических рисков при внедрении и эксплуатации в МГУ информационных систем, автоматизирующих процессы образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности Университета и включающих в себя программы, разработанные на платформе «1С:Предприятие»; создание благоприятных условий преподавателям, сотрудникам и обучающимся МГУ для углубленного изучения технологий «1С».