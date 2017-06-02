Biocad и «1С» будут сотрудничать в области развития комплексных систем управления производством

Компания Biocad и фирма «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области развития комплексных систем управления современным производством. Об этом CNews сообщили в «1С».

Комплексная информационная система управления Biocad, построенная на базе системы «1С:ERP Управление предприятием 2» и специализированных решений «1С», уже охватила основные бизнес-процессы компании, включая продажи, закупки, управление производством, складскую и транспортную логистику, управление денежными средствами, регламентированный учет, управление затратами и бюджетирование, кадровый учет и расчет заработной платы.

Как отметили в фирме «1С», растущие объемы продаж, выпуск новых препаратов, расширение производственных мощностей Biocad, а также новые государственные требования по маркировке и мониторингу отдельных видов лекарственных препаратов, предъявляют всё новые требования к надежности и функциональности информационных систем управления компанией.

Ожидается, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения позволит более эффективно организовать взаимодействие между специалистами компаний и совместно развивать как систему управления компании Biocad, так и программные решения системы «1С:Предприятие 8».

В числе первоочередных задач сотрудничества — оптимизация системы производственного планирования, а также развитие функций маркировки и мониторинга лекарственных средств в соответствии с постановлением Правительства РФ №62 от 24.01.2017.