«БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети

На Южном Урале автосамосвалы научились «общаться» по мобильной сети. Более 250 большегрузных машин теперь работают под управлением SIM-карт. Светлинский горно-обогатительный карьер перевел «БелАЗы» на онлайн-режим, сообщили CNews в «Мегафоне».

Такое техническое решение впервые связисты «Мегафона» реализовали на предприятиях «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). SIM-карты оператора установили в GPS/ГЛОНАСС терминалы, которые размещены в кабинах «БелАЗов», а также в грузовом и легковом транспорте компании. Теперь в режиме реального времени специалисты удаленно мониторят расход топлива, пройденное расстояние, текущую скорость, состояние двигателей и остаток времени до следующего технического обслуживания. Данные поступают на пульт диспетчера по защищенному каналу связи от «Мегафона».

«Ежегодно мы перерабатываем более 8 млн тонн золотосодержащей руды. Причем добыча ведется и в шахтах, и в карьерах. Крупнейший из них — Светлинский ГОК. Сейчас его глубина — 190 метров, мы планируем отработать его до 500 метров. Но даже на таком расстоянии “Мегафон” обеспечивает стабильный сигнал. Благодаря мониторингу мы всегда знаем о точном местонахождении машин и удаленно контролируем работу водителей. Данная технология используется на всех наших предприятиях», — рассказал Роман Бергер, управляющий директор «Южуралзолото Группа Компаний».

Многотонная техника обменивается показателями через мобильную сеть, благодаря услуге «M2M-мониторинг». Так предприятие контролирует все расходы, которые могут возникать при эксплуатации машин. За счет такого М2М-решения удалось сократить время простоя техники и сэкономить на расходе топлива автотранспорта до 30% от общего количества затрат, указали в «Мегафоне».

«Предприятия все чаще применяют в своей работе решения, когда различные технические устройства обмениваются данными без участия человека. Только за последний год спрос на такие M2M-услуги в нашем регионе вырос на 42%. Такие технологии позволяют не только удаленно контролировать работу, но и повысить эффективность процессов, сокращая издержки. Теперь передачу данных в нашей сети “распробовали” и “БелАЗы”», — отметил Артур Нурмухометов, руководитель по развитию корпоративного бизнеса Челябинского отделения «Мегафона».