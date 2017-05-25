Mail.Ru Group запустила мобильный мессенджер TamTam

Mail.Ru Group запустила мобильное приложение по обмену сообщениями TamTam. Новый сервис позволяет общаться с контактами из записной книги телефона и находить друзей среди миллионов пользователей проектов компании, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Мессенджер доступен владельцам смартфонов на Android и iOS во всем мире. Приложение разработано на базе мессенджера «ОК Сообщения» социальной сети «Одноклассники» и заменит его в магазинах приложений.

С помощью TamTam можно переписываться в личных сообщениях и в групповых чатах, делиться стикерами с GIF-анимацией, отправлять фотографии, видео- и аудиозаписи. Приложение стабильно работает при слабом интернет-подключении, отправлять сообщения можно также в оффлайн-режиме — в этом случае сообщения отправляются автоматически при подключении к интернету.

Мессенджер позволяет общаться не только с друзьями, но и с большой аудиторией подписчиков — через приватные и публичные каналы. В каналах можно собирать подписчиков без ограничения по количеству пользователей и рассылать по ним сообщения. Вести каналы смогут как обычные пользователи, так и бренды, СМИ, блогеры и другие авторы. Найти нужные каналы можно по названию с помощью основной поисковой строки мессенджера.

Свои каналы в TamTam уже запускают известные артисты и крупные сообщества. Первым артистом, который завел канал в новом мессенджере, стала певица Полина Гагарина. Также пользователи могут подписаться на официальный канал с новостями TamTam, канал сообщества «Подслушано» и тематические каналы: про фитнес, юмор и рецепты от сообщества Bon Appetit.

«Рынок мессенджеров развивается быстрыми темпами, все больше людей в России и других странах пользуются приложениями для мобильного общения. Мессенджер TamTam — это возможность привлечь новую аудиторию и сделать конкурентный сервис для общения миллионов пользователей проектов Mail.Ru Group, — отметил Владимир Кочетков, создатель и руководитель проекта TamTam. — Для разработки TamTam мы взяли за основу решения, использованные в работе над приложением “ОК Сообщения”. Это позволило нам с минимальными затратами и в короткий срок сделать новый качественный продукт. Мы будем активно развивать TamTam, делать его удобным для пользователей и востребованным на рынке».

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.