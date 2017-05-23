«Диасофт» повысила защиту программных продуктов Diasoft FA# и Flextera

Компания «Диасофт» объявила о создании центра компетенции по обеспечению информационной безопасности (ИБ) программных продуктов линеек Diasoft FA# и Flextera. Деятельность компании в области ИБ позволит банкам обезопасить ИТ-системы от участившихся в последнее время кибератак и соблюсти требования регулятора, сообщили CNews в «Диасофт».

Главная цель направления ИБ «Диасофт» — усилить защиту информационного контура банка, в котором работают программные продукты компании, и снизить вероятность их взлома или мошеннического использования внутри кредитной организации. Особое внимание при этом уделяется обнаружению неочевидных рисков и разработке индивидуальной программы рекомендаций.

По словам разработчиков, в программных продуктах «Диасофт» уже заложены технологии, способные обеспечить необходимый уровень безопасности, вопрос в большинстве случаев состоит в их эффективном применении с учетом особенностей бизнес-процессов конкретного банка. Сертификация поставляемых компонентов, продуманная схема авторизации и многофакторной аутентификации пользователей, контроль действий пользователей и прогноз последствий их несанкционированных действий, система защиты от мошеннических распоряжений, административные регламенты и практики — вот инструменты, которыми оперируют специалисты нового направления «Диасофт».

Портфель решений «Диасофт» по направлению ИБ будет постоянно дополняться с учетом рыночных тенденций, требований регулятора и потребностей клиентов. Эксперты «Диасофт» по информационной безопасности провели встречу с клиентами компании, на которой рассказали, как будет осуществляться защита программных продуктов линеек Diasoft FA# и Flextera. Большое количество желающих посетить мероприятие подтвердило актуальность задач, связанных с информационной безопасностью программных продуктов «Диасофт», и показало необходимость проведения регулярных аналогичных встреч.

«Основной вопрос, который волнует наших клиентов — как повлияют меры дополнительной безопасности на производительность ИТ-системы банка, ведь настройка будет осуществляться в уже работающей среде, — отметил Игорь Легезин, директор направления «Информационная безопасность» компании «Диасофт». — В данном случае, большую роль играет индивидуальный подход — для каждого клиента мы разрабатываем свою схему, учитывающую особенности его бизнес-процессов. Своевременная диагностика, выявление рисков и построение модели угроз позволит сделать бизнес предсказуемым, а обращение денежных средств — максимально безопасным».