«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»

Управляющая компания «Ронин Траст», специализирующаяся на управлении активами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчике решения.

Как известно, первую бухгалтерскую (финансовую) отчётность по новым отраслевым стандартам управляющие компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг должны будут подготовить и сдать в конце июня 2017 г. Для формирования отчётности в соответствии с положениями Банка России организации обязаны реализовать их в своих информационных системах.

В апреле 2017 г. для реализации положений Банка России «Ронин Траст» приобрела специализированное решение «Хомнет:НФО 2», которое предназначено для автоматизации ведения учёта на едином плане счетов и процесса подготовки отчётности в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта. Решение ориентировано на НФО, планирующие единовременный переход к учёту на ЕПС (от РСБУ к ОСБУ) в короткие сроки. Решение является XBRL-ориентированным, то есть архитектура обеспечивает подготовку показателей таксономии Банка России, которая необходима для обязательного предоставления отчётности в формате XBRL с 2018 г., рассказали в «Хомнет консалтинге».

Специалисты «Ронин Траст» выполняют работы по внедрению основных модулей решения самостоятельно, при консультационной поддержке экспертов «Хомнет консалтинга».