Acer начала российские продажи новой линейки мониторов SA0

Acer объявила о начале продаж в России новой линейки мониторов Acer SA0, которая станет эталоном начального сегмента: Full HD, IPS, толщина всего 6.6 мм, встроенные динамики.

Новая серия отличается корпусом толщиной всего 6.6 миллиметров, что меньше толщины большинства смартфонов. Кроме того, мониторы Acer SA0 оснащены практически незаметными рамками ZeroFrame, подчеркивающими их утонченность и стильный внешний вид.

Мониторы комплектуются IPS матрицей, благодаря чему картинка на экране будет четкой и яркой под любым углом, а Full HD разрешение передаст качественное изображение.

Компания Acer также снабдила эту серию рядом технологий, призванных уменьшить нагрузку на глаза: Flicker-less - устраняет мерцание экрана, BlueLightShield - уменьшает долю вредного синего света, ComfyView – сокращение бликов на экране от внешних источников света.

В российской рознице линейка Acer SA0 будет представлена вариантами с диагональю 21,5, 23, 24 и 27 дюймов. Рекомендованная розничная цена новинок начинается от 8 999 руб.