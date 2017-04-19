Компания Schneider Electric присоединилась к «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета» (НАПИ). Вступление Schneider Electric в ассоциацию является знаковым событием для развития отечественного рынка промышленного интернета, поскольку обеспечивает для ассоциации возможность доступа и непосредственного применения передового мирового опыта в сфере индустриального интернета на отечественном развивающемся рынке, сообщили CNews в НАПИ.

Технологические решения Schneider Electric широко используются в различных областях промышленности и позволяют решать вопросы энергоэффективности, комплексной автоматизации и предупредительного технического обслуживания производства. Кроме этого, компания является одним из учредителей Industrial Internet Consortium (IIC) и представляет интересы консорциума в России.

Виталий Недельский, президент «Национальной ассоциации участников рынка промышленного интернета», так прокомментировал вступление Schneider Electric в НАПИ: «Schneider Electric — одна из самых локализованных на российском рынке высокотехнологичных компаний. Ее вступление в НАПИ — логичный шаг, показывающий растущую зрелость российского рынка интеллектуальных решений».

«Мы уверены в том, что Россия обладает большим инновационным потенциалом и может занять одно из лидирующих мест в разработке и применении решений промышленного интернета. Именно поэтому Schneider Electric инвестирует в НИОКР в России — уже работает наш центр в “Сколково”, планируется открытие центра НИОКР в Иннополисе в республике Татарстан. НАПИ формирует российский рынок промышленного интернета и собирает вокруг себя ведущих игроков этого молодого рынка. Сотрудничество с мировыми компаниями и международным консорциумом промышленного интернета поможет российскому рынку интеллектуальных решений выйти на качественно новый уровень», — убежден Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ.