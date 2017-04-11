MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова

MAYKOR-GMCS и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова объявили о начале сотрудничества в области развития рынка ИТ-образования. Как рассказали CNews в компании, MAYKOR-GMCS разработала учебный курс по Microsoft Dynamics CRM 2016 для студентов экономического факультета РЭУ. Изучение данного курса позволит студентам освоить востребованные на рынке технологии управления процессами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

«Наш университет является участником академической программы Microsoft Dynamics Academic Alliance. Мы обратились к вендору с просьбой рекомендовать нам партнера, который смог бы сформировать для нас курс по CRM. Считаем, что данный курс позволит повысить конкурентоспособность молодых специалистов и открыть для них дополнительные возможности для трудоустройства в тех областях, которые им интересны», – сказала Ольга Китова, д.э.н., зав. кафедрой информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Стороны также договорились о прохождении студентами РЭУ практики в MAYKOR-GMCS с возможностью дальнейшего трудоустройства.

«CRM-система выступает в роли драйвера бизнеса и роль таких систем в будущем будет только возрастать. Надеемся, что приобретенные навыки использования одной из ведущих CRM-систем позволят молодым специалистам лучше подготовиться к решению реальных бизнес-задач в условиях цифровой экономики, меняющей традиционные схемы взаимодействия с клиентами», – сказала Аурика Савчук, директор департамента многофункциональных клиентских решений и сервисов компании MAYKOR-GMCS.

«Сотрудничество между Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, компанией MAYKOR-GMCS и Microsoft строится на базе академической программы Microsoft Dynamics Academic Alliance, в которой участвует более 40 российских вузов. Разработанный курс будет доступен для всех участников академической программы в России», – отметил Андрей Степанов, руководитель программы Microsoft Dynamics Academic Alliance в России.