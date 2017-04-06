СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки»

Компания Postgres Professional, российский вендор открытой СУБД PostgreSQL, и разработчик информационных систем «Аплана. Центр Разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым продукты Postgres Professional будут применяться в прикладном программном обеспечении, разрабатываемом компанией «Аплана. ЦР». Об этом CNews сообщили в Postgres Professional.

Генеральный директор «Аплана. ЦР» Михаил Македонский пояснил: «Для многих наших клиентов вопрос замещения зарубежного ПО на отечественное вызван не только поставленной на государственном уровне задачей, но и возможностью существенно сократить издержки на покупку лицензий и техническое обслуживание программных продуктов. Сотрудничество с Postgres Professional позволит обеспечить наших заказчиков прикладным ПО на основе российской СУБД Postgres Pro, включенной в реестр отечественного программного обеспечения».

Генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов со своей стороны отметил: «Наша компания активно развивает собственные разработки на основе открытой СУБД PostgreSQL, в которых учитывает пожелания крупных российских заказчиков по производительности, надежности и безопасности систем управления базами данных. В enterprise-версию СУБД Postgres Pro включены такие полезные функции, как мультимастерный кластер, адаптивное планирование запросов, компрессия данных на уровне блоков, 64-битный счетчик транзакций и секционирование таблиц. Уверены, что партнерство с поставщиком ИТ-решений в лице “Аплана. Центр Разработки” будет способствовать совместному продвижению наших продуктов на российском рынке».