«ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов благодаря онлайн-сервису на базе Microsoft Dynamics CRM

Банк «ДельтаКредит» повысил сумму выдаваемых ипотечных кредитов более чем на p1 млрд за 9 месяцев. Это произошло благодаря онлайн-сервису «ДельтаЭкспресс», разработанному на базе Microsoft Dynamics CRM. Он лег в основу новой бизнес-модели выдачи ипотечных кредитов: реализована возможность дистанционной подачи заявки на ипотеку, обработки данных заемщика и определения предварительного решения в режиме онлайн, рассказали CNews в корпорации Microsoft. За время работы сервиса в нем зарегистрировались более 8 тыс. клиентов, а сумма выданных кредитов составила около 8% прямых продаж банка.

Онлайн-сервис «ДельтаЭкспресс» обрабатывает информацию о пользователе и выдает моментальное решение банка по ипотеке, которое более чем в 80% случаев совпадает с финальным. Кроме того, автоматизация процедуры подачи заявки с помощью Dynamics CRM позволяет сократить операционные расходы: так, по данным банка, время обработки данных по одному заемщику сократилось на 20%.

«ДельтаЭкспресс» собирает и анализирует данные потенциальных клиентов банка: после заполнения ими онлайн-заявки и загрузки необходимых документов он подключается к межбанковским кредитным базам, собирает информацию о заемщике и моментально выдает реальное предварительное решение.

По информации Банка России, рынок ипотечного кредитования в 2016 г. вырос на 35% и, по прогнозам экспертов, будет продолжать расти. Упрощение первичного этапа процедуры получения ипотечного кредита позволило банку «ДельтаКредит» увеличить долю молодых и высокодоходных клиентов, для которых важна экономия времени и ресурсов. Средний возраст ипотечного клиента банка в 2016 г. составил 36 лет. Всего за 9 месяцев пилотной работы сервиса было обработано более 8 тыс. онлайн-заявок. Таким образом, новая бизнес-модель позволяет банку увеличивать портфель перспективных клиентов, при этом сокращая операционные расходы и время обработки одной заявки.

«Сервис “ДельтаЭкспресс” получился удобным и быстрым благодаря гибкости используемой CRM-системы Microsoft. Она быстро настраивается, за счет чего мы смогли легко смогли интегрировать ее с веб-приложением. Система настолько оперативно собирает и обрабатывает информацию, что наше решение работает практически в режиме реального времени. Сервис “ДельтаЭкспресс” быстро стал популярным, и сейчас уже 8% всех клиентов проходят через систему самообслуживания. Мы ожидаем, что к концу 2017 года 15% потенциальных клиентов банка будут обращаться к нам через “ДельтаЭкспресс”», — считает Игорь Дмитриев, руководитель отдела развития дистанционных услуг банка «ДельтаКредит».

В дальнейшем компания собирается использовать и другие решения Microsoft, в первую очередь, «ДельтаКредит» запланировала миграцию на последнюю версию платформы Microsoft Dynamics 365.