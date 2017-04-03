НВБС обслуживает торговые точки ритейлера «Связной»

Компания НВБС, федеральный провайдер услуг аутсорсинга в сферах телекома и ИТ, с 1 августа 2016 г. оказывает ИТ-услуги ритейлеру «Связной». На обслуживание переданы более 700 магазинов в регионах «Юг» и «Центральный». В рамках проекта проводится комплексная информационно-технологическая поддержка АРМ, терминалов оплаты, печати, ряда торгового и специального оборудования и программного обеспечения, сообщили CNews в НВБС.

По итогам февраля 2017 г. показатель сервиса по проекту достиг 97%. Как отмечается, высокий KPI сервиса, оперативная реакция на заявки пользователей позволили в короткие сроки создать единую «точку входа» для устранения всех технических проблем, обеспечить бесперебойную работу оборудования магазинов и терминалов оплаты «Связного».

«Ключевым фактором успеха явилось то, что нам удалось полностью разбить проект на следующие составляющие: материально-техническое обеспечение и закупки, логистика; компетенции инженерного состава, его дооснащение и обучение, оперативность реагирования; централизованная координация исполнения заявок; интеграция информационных систем двух компаний, доработка систем, — рассказал Олег Суворов, директор по развитию направления ИТ-аутсорсинг НВБС. — По каждой из составляющих проекта был составлен и реализован план по достижению максимально быстрой операционной работы, соответствующей выполнению высоких KPI проекта. В итоге за полгода работы над проектом сроки реакции и решения заявок существенно сократились по сравнению со стартовыми показателями. В настоящий момент мы движемся к цели выхода на показатель 99% сервиса, что не только отвечает целевым показателям проекта, но и превосходит их. Мы благодарим коллег из “Связного”, которые внесли существенный вклад в достижение таких показателей».