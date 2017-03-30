PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей

Компания PTC и OSIsoft объявили о намерении интегрировать IIoT-платформу ThingWorx с OSIsoft PI System для ускорения разработки решений для промышленного интернета вещей. Планируется, что интеграция позволит пользователям инфраструктуры данных OSIsoft PI System легко использовать возможности платформы ThingWorx, в том числе разработку приложений, машинное обучение и дополненную реальность. Кроме того, они получат доступ к библиотеке приложений ThingWorx Marketplace, что позволит ускорить внедрение IoT-инициатив и сократит сроки окупаемости инвестиций, сообщили CNews в PTC.

В целом OSIsoft PI System — это готовая прикладная инфраструктура данных, которая собирает и анализирует оперативную информацию и данные о продуктах в режиме реального времени. Перенос информации PI System на платформу промышленного интернета вещей, такую как ThingWorx, позволяет клиентам оптимизировать работу с данными, в том числе за счет использования моделей предиктивной аналитики для предотвращения незапланированных простоев — предсказательного техобслуживания, а также благодаря разработке приложений для IIoT, которые обеспечивают оперативную аналитику в режиме реального времени. Кроме того, пользователи смогут оптимизировать работу с помощью новых возможностей дополненной реальности.

В дополнение к запланированной технологической интеграции OSIsoft и PTC надеются выявить и реализовать возможности для улучшения решений для действующих клиентов в различных отраслях — дискретное и гибридное производство, нефтегазовый сектор, предприятия ЖКХ и процессное производство.

«Основой успеха в области промышленного интернета вещей является не только способность агрегировать и контекстуализировать бизнес-информацию и операционные данные в режиме реального времени, но также и получение возможностей, которые позволяют осмыслить и применить эти данные, — считает Говард Хеппельманн (Howard Heppelmann), руководитель подразделения взаимодействующих устройств PTC. — Мы планируем, что сотрудничество между OSIsoft и PTC объединит все возможности платформы ThingWorx с источниками данных PI System, чтобы обеспечить быструю имплементацию более надежных и совершенных решений для промышленного интернета вещей».

«В быстро меняющемся мире промышленного интернета критически важно продолжать предоставлять нашим клиентам новейшие возможности для поддержания создания дополнительной бизнес-ценности, — отметил Мартин Оттерсон, старший вице-президент по работе с клиентами OSIsoft. — Мы планируем, что интеграция платформы ThingWorx и инфраструктуры данных PI System повысит выгоды, которые наши клиенты могут получить благодаря PI System. Мощные возможности, охват рынка и позиции компании PTC в области IIoT делают ее оптимальным партнером для OSIsoft в ландшафте промышленного интернета вещей».