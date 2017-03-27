Commvault назначила нового директора по альянсам в регионе EMEA

Commvault сообщила о назначении Эда Бейкера (Ed Baker) директором по альянсам региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). Как рассказали CNews в компании, Бейкер будет отвечать за разработку программы Commvault Alliances Programme и должен усилить сотрудничество с партнерами в регионе.

Бейкер имеет более чем 20-летний опыт работы и широкую экспертизу в ИТ-индустрии, где он занимал ряд руководящих должностей, в том числе связанных с развитием бизнеса.

Бейкер пришел в Commvault с должности директора направления Director for Data Center Incubation Sales корпорации Cisco в регионе EMEAR. В Cisco он отвечал за создание команд специалистов по продажам и технических специалистов, которые смогли совершить прорыв на рынке.

«Мы всегда стремимся предоставить нашим клиентам лучшие в своем классе решения и поэтому постоянно совершенствуем платформу Commvault Data Platform, - комментирует Брюс Парк (Bruce Park), вице-президент Commvault по работе в канале и альянсам в регионе EMEA. - Успешный опыт Эда по заключению альянсов с крупнейшими участниками рынка позволит нам предложить еще больше решений и инструментов для управления данными, которые нужны пользователям Commvault сегодня и могут потребоваться в будущем. В результате наши клиенты получат возможность управлять постоянно растущими объемами своих бизнес-критичных данных и обеспечить выполнение требований законодательства к их хранению, а также добьются значительных конкурентных преимуществ и смогут уверенно воспользоваться новыми возможностями облачных технологий и решений, предоставляемых как сервис (solution-as-a-service)».

«Я очень рад возможности присоединиться к Commvault и развивать партнерские альянсы с некоторыми из самых инновационных компаний в мире. На этой должности я смогу сделать работу наших клиентов более эффективной за счет упрощения интеграции решений и продуктов Commvault с обширным портфелем сервисов, предлагаемых партнерами нашей компании», - заявил Эд Бейкер, директор по альянсам в EMEA.

В Commvault Бейкер будет разрабатывать новые партнерские альянсы и усиливать существующие. Его задачей будет проведение обоснованных инициатив, которые помогут клиентам получить максимальную отдачу от своих данных и среды хранения как на своей площадке, так и в облаке. Эти инициативы должны помочь компаниям провести цифровую трансформацию своего бизнеса с помощью решений, которые соответствуют потребностям клиентов.

«Платформа Commvault для работы с данными способна решать реальные проблемы бизнеса и помочь организациям перейти в облако, - подчеркнул Бейкер, - Решения Commvault для восстановления от аварий и защиты данных сами по себе очень сильны, но в сочетании с простыми и эффективными возможностями Commvault по миграции в облако уже сегодня предоставляют клиентам платформу данных следующего поколения».

Бейкер был назначен на свою должность в Commvault вскоре после того, как компания объявила о значительном росте продаж шестой квартал подряд.