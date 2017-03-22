АТС «Телфин.Офис» пополнилась новым сервисом «Мониторинг»

Компания «Телфин», один игроков рынка интернет-телефонии в России, расширила возможности АТС «Телфин.Офис», подключив услугу «Мониторинг». Новый сервис позволяет вести статистику звонков в режиме «одного окна», упрощая процесс контроля и анализа данных по вызовам за установленный период времени (часы, дни, недели, месяцы, годы). Используя данную функцию АТС «Телфин.Офис», пользователь контролирует число входящих, исходящих, а также пропущенных звонков, среднее и общее время всех разговоров, очередность вызовов, сообщили CNews в «Телфине».

«Мониторинг звонков — это дополнительная возможность для руководителей отделов и в целом организации контролировать деятельность своих сотрудников. Новый сервис помогает оценивать работу персонала, определять оптимальный уровень нагрузки и отслеживать выполнение поставленных задач для менеджеров по продажам и специалистов колл-центров», — рассказала Тюрина Мария, генеральный директор «Телфина».

Мониторинг звонков позволяет быстро подключиться к текущему телефонному разговору с выбором опции: послушать, просуфлировать или присоединиться к беседе. С его помощью можно также легко оценить и выровнять нагрузку по каждому специалисту, внести коррективы в очередь звонков. При этом сервис не исключает использование других услуг провайдера интернет-телефонии: запись телефонных звонков, интеграция с различными CRM-системами.

Получить необходимую информацию по звонкам можно через веб-интерфейс АТС «Телфин.Офис». Данные по вызовам записываются в процентах и числовых значениях. Отчеты выгружаются в различных форматах: текстовых документах, таблицах, графиках, диаграммах.

«Мониторинг звонков помогает не только контролировать работу персонала, но и оперативно реагировать на изменения в режиме реального времени, например, выводить на линию дополнительного специалиста колл-центра в пик звонков. С помощью нового сервиса можно сформировать график обедов и технических перерывов. Для организаций, которые занимаются реализацией сезонных товаров и услуг, сервис поможет составить график отпусков менеджеров по продажам», — добавила Тюрина Мария.

Сервис «Мониторинг» призван оптимизировать работу любой компании, где работают менеджеры по продажам, специалисты технической поддержки или клиентской службы. Актуальной данная услуга является для туристических агентств, служб такси и доставки, интернет-магазинов и других организаций, считают в «Телфине».