Riverbed — лидер «магического квадранта» Gartner в сегменте мониторинга и диагностики производительности сети

Компания Riverbed Technology, SD-WAN компания, стала лидером в рейтинге Gartner «Магический квадрант для мониторинга и диагностики производительности сети (NPMD)» 2017 г. Лидерский статус в этом сегменте Riverbed удерживает четвертый год подряд, сообщили CNews в Riverbed. В 2016 г. компания также получила лидерский статус в магическом квадранте Gartner по WAN-оптимизации и статус «Претендент на лидерство» по мониторингу производительности приложений.

«Весь прошлый год мы работали над развитием нашего портфеля решений для мониторинга производительности, добавив в него ПО для мониторинга работы конечного пользователя (SteelCentral Aternity) и интегрировав видимость SteelCentral в решение SD-WAN SteelConnect, — рассказал Майк Сарджент, старший вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения SteelCentral компании Riverbed. — Обеспечение превосходного опыта работы конечного пользователя очень важно для любой компании. Поэтому Riverbed стремится радовать своих заказчиков по-настоящему интегрированным решением для управления цифровым опытом, всесторонней видимостью и производительностью на всем пути — от устройства конечного пользователя через приложения и сети до инфраструктуры для запуска критически важных для бизнеса приложений».

SteelCentral в целом представляет собой полное интегрированное, сквозное решение для управления производительностью на рынке. Оно осуществляет мониторинг работы конечных пользователей, приложений, сетей и инфраструктуры, где бы они ни находились, в облаке или вне его. Это позволяет компаниям сократить или устранить фрагментацию и упростить процессы мониторинга производительности приложений и управления ею, подчеркнули в компании. С помощью SteelCentral можно прогнозировать появление проблем с производительностью, которые отрицательно влияют на работу конечных пользователей, и быстрее обнаруживать первопричину, независимо от источника ее возникновения.

За последний год Riverbed не только добавила SteelCentral Aternity, упростила предложение и усилила интеграцию между SteelCentral и другими решениями, но и представила две новые программы для SteelCentral: SteelCentral AppResponse 11 — решение, объединяющее инструменты для экспертизы работы сети, аналитику приложений и EUEM, а также SteelCentral NetIM — всеобъемлющее решение для картографирования компонентов инфраструктуры, мониторинга их работы и устранения возникающих неполадок. Кроме того, Riverbed упростила поиск и устранение неисправностей и проблем с инфраструктурой в UC-сети из среды мониторинга за унифицированными коммуникациями.

Добавив в портфель решение SteelCentral Aternity, сегодня Riverbed предлагает передовые инструменты мониторинга работы конечного пользователя, которые охватывают, в том числе, используемые сотрудниками ноутбуки или смартфоны. Также Riverbed недавно анонсировала интеграцию средств управления производительностью SteelCentral в решение SteelConnect Manager для более продвинутой видимости работы SD-WAN, позволяющей линейным руководителям принимать более обоснованные решения о политиках и их внедрении, отслеживать и устранять проблемы с производительностью и планировать изменения в сети.