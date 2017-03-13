Honeywell и Seeq объявили о сотрудничестве в области промышленного интернета вещей

Компания Honeywell и Seeq объявили о начале сотрудничества в рамках инициативы Honeywell Connected Plant. Цель сотрудничества — помочь промышленным предприятиям более эффективно использовать данные и результаты их анализа в операционных процессах. Заказчики получат решения, которые позволят им сократить незапланированные простои, увеличить выход продукции, снизить риски безопасности и оптимизировать стратегии цепочек поставок, сообщили CNews в Honeywell.

«Возможности Honeywell в области консолидации и хранения данных и мониторинга оборудования отлично сочетаются с глубокими знаниями Seeq в ее предметной области. Это сотрудничество поможет заказчикам решать задачи, которые ранее казались неразрешимыми, — считает Шри Дандекар (Shree Dandekar), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Honeywell Connected Plant. — Мы будем работать над созданием удобного решения, чтобы наши заказчики могли пользоваться безопасными методами сбора и систематизации данных, а также получить доступ к средствам анализа и обширным профильным знаниям огромного сообщества поставщиков оборудования и лицензиаров технологий».

«Сотрудничество с Honeywell позволит нам повысить качество обслуживания заказчиков. Мы сможем предложить им передовое программное обеспечение и средства анализа, — отметил Стив Слайва (Steve Sliwa), генеральный директор и сооснователь корпорации Seeq. — Honeywell формирует ключевую инфраструктуру сбора и безопасного хранения данных, а мы разрабатываем средства углубленного анализа для быстрого достижения высоких бизнес-результатов благодаря знаниям, накопленным за десятилетия работы. С появлением новых возможностей для анализа производственной информации наши заказчики смогут более оперативно принимать решения и оптимизировать технологические процессы».

Корпорация Seeq — новый участник программы Connected Plant компании Honeywell, в рамках которой возможности промышленного интернета вещей (IIoT) применяются для повышения безопасности и надежности операций как на отдельном объекте, так и на нескольких предприятиях. Недавно Honeywell объявила о заключении аналогичных соглашений с компаниями Flowserve, Aereon и рядом других. Заказчикам, использующим технологии Honeywell UOP, предлагается пакет услуг Connected Performance Services, который позволяет получить доступ к экспертным знаниям о технологических процессах UOP в облачной платформе Connected Plant.

Особенностью решений компании Seeq в сфере извлечения ценной информации из технологических данных является их ориентированность на инженеров в отличие от многих других представленных на рынке предложений, предназначенных для специалистов по обработке данных, пояснили в компании.

«Сотрудничество между Seeq и Honeywell призвано упростить разработку решений, которые помогут общим заказчикам получать новую ценную информацию в результате анализа данных, — говорит Дженис Абель (Janice Abel), главный консультант, ARC Advisory Group. — Эта информация поможет руководству предприятий быстрее принимать обоснованные решения и оптимизировать производственные и бизнес-процессы».