Решение Tieto Cloud Based Payments сертифицировано MasterCard

Решение Tieto Cloud Based Payments, построенное с использованием технологии HCE, сертифицировано глобальной организацией платёжных решений MasterCard. С помощью сертифицированного MasterCard решения Cloud Based Payments банки смогут создавать современные платёжные продукты и услуги, чтобы обслуживать клиентов, находящихся в постоянном движении и желающих совершать ежедневные платежи при помощи мобильных устройств, сообщили CNews в компании Tieto.

На сегодняшний день Tieto является официальным вендором MasterCard, сертифицировавшим свой программный продукт, построенный с использованием технологии эмуляции смарт-карты на мобильном устройстве (HCE — Host Card Emulation) в соответствии со спецификациями MasterCard Cloud Based Payments. Наличие компании в списке означает, что продукты Tieto в области мобильных платежей прошли официальную сертификацию.

«Мобильные платежи являются важным средством на пути к цифровизации платежей. Когда более года назад наши специалисты приступили к разработке решения на базе технологии HCE, то одной из наших целей было добиться сертификации в MasterCard. Это знаковое событие доказывает, что мы смогли предоставить качественный продукт, а инвестиции в продукты Tieto — это инвестиции в сертифицированные и надёжные решения для мобильных платежей», — заявил Марис Озолиньш, директор по решениям для розничных платеж ей и платёжных карт в Tieto.

Технология HCE позволяет банкам перейти от физических карт к электронным платежам. HCE позволяет эмулировать EMV-чип на физической карте в виртуальном пространстве — в облаке. Технологию может контролировать сам банк либо процессор, обслуживающий банк. Таким образом, отсутствует необходимость привлечения третьих лиц, и банки смогут напрямую устанавливать отношения с конечными потребителями.