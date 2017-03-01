Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

Компания Softline ввела в промышленную эксплуатацию Microsoft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик оптимизировал управление проектами, сообщили CNews в Softline.

Для управления проектами и планирования деятельности на строительных объектах «Корпорация Кошелев» выбрала облачное решение Microsoft Project Online, демо-версию которого настроили ИТ-специалисты компании. После тестирования ПО было решено перевести в производственную среду. Исполнителем проекта выступила Softline, имеющая большой опыт внедрения облачных решений на базе продуктов Microsoft.

Эксперты Softline провели миграцию проектов и параметров с демо-версии в полную. Microsoft Project Online не отличается от on-premise-решения по функционалу. Благодаря консолидации информации о ресурсах, задачах, визуализации и аналитическим возможностям повышена управляемость процессами и оптимизирована работа над проектами. Настраиваемые отчеты позволяют получить данные, необходимые для решения конкретных задач. Облачный сервис не нуждается в дополнительных дорогостоящих обновлениях, и для заказчика всегда доступны последние версии всех компонентов, подчеркнули в компании.

«Microsoft Project Online позволяет визуализировать этапы проекта, оперативно выявлять проблемы и приоритизировать задачи. Исполнители видят свои цели в системе и планируют выполнение задач. Решение легко интегрируется с другими облачными продуктами, открывая новые возможности для взаимодействия между сотрудниками», — рассказал Николай Хамидулин, ведущий аналитик, отдел интеграционных проектов компании Softline.

«Мы стараемся идти в ногу со временем, поэтому выбрали современный облачный продукт Microsoft Project Online. Компания сэкономила на покупке дополнительного оборудования: для работы необходим только доступ в интернет, сотрудники могут подключаться к системе, вводить необходимые данные и отслеживать изменения, находясь на объектах. Project Online — единая точка доступа к информации для управления всеми проектами одновременно», — рассказал Петр Рогов, руководитель отдела ИТ «Корпорации Кошелев».

«Корпорация Кошелев» — многопрофильная строительная компания, обладает собственными производственными мощностями, на базе которых реализует масштабные проекты застройки микрорайонов в Самарской и Калужской областях.