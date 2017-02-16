«Яндекс» выяснил, какие районы Москвы подходят для жизни и развлечений

Компания «Яндекс» выяснила, какие районы Москвы с точки зрения доступности инфраструктуры подходят для повседневной жизни, а какие — для развлечений. За основу для исследования были взяты данные «Яндекс.Карт» об организациях. Результаты своих подсчетов компания представила в виде трех интерактивных карт: одна показывает доступность инфраструктуры для повседневной жизни, вторая — для развлечений, а третья — и то, и другое, сообщили CNews в «Яндексе».

«Административно Москва состоит из более чем сотни районов. Но для изучения инфраструктуры это всё равно слишком крупное деление. Бывает, что в одной части района всё хорошо, а жителям другой части далеко идти до поликлиники или кино, — рассказали в компании. — Мы разделили жилую территорию Москвы на квадраты со стороной 300 метров и вычислили, сколько займёт путь пешком из центра каждого квадрата до различных организаций из базы “Яндекс.Карт”. Скорость пешехода считали равной пяти километрам в час. Выделили два типа организаций: для жизни (аптеки, школы, и так далее) и для развлечений (бары, театры, музеи и так далее) — всего более ста тысяч».

Для жизни

С точки зрения инфраструктуры удобное для жизни место — это то, откуда можно за 10-15 минут дойти до всех необходимых организаций. Купить продукты в магазине или лекарство в аптеке, отвести ребёнка в школу или детский сад, сходить в поликлинику и так далее. На карте удобные для жизни квадраты обозначены жёлтым цветом.

Места, в которых очень удобно жить, отличаются от просто удобных хотя бы минимальным наличием развлечений — можно не только купить продуктов на ужин, но и сходить куда-то поужинать. На карте такие квадраты обозначены оранжевым цветом.

Места, в пешей доступности от которых недостаточно необходимой инфраструктуры, обозначены серым.

На большей части жилой территории Москвы — 83% — вся необходимая для жизни инфраструктура находится в пешей доступности. Треть жилых кварталов можно назвать действительно удобными — поблизости есть не только самые необходимые организации, но и станция метро или МЦК и небольшой набор развлечений: кафе, бар, кинотеатр.

На 17% жилой территории города в шаговой доступности не хватает каких-либо важных организаций. Чаще всего это поликлиники для детей и взрослых, а также ветеринарные клиники. Если бы они были доступны, то количество не подходящих для жизни квадратов сократилось бы до 2%.

Для развлечений

Квадратами, подходящими для отдыха и развлечений, в «Яндексе» считали те, откуда до этих развлечений можно добраться не более чем за 15 минут ходьбы. Досуговых организаций поблизости должно быть несколько, чтобы был какой-то выбор. Синим цветом на карте обозначены квадраты, в радиусе 15 минут пешком от центра которых есть хотя бы два бара, клуб, несколько кафе или ресторанов, а также другие развлечения вроде бильярда или боулинга.

Отдельно выделены места, рядом с которыми есть театры, концертные залы и музеи. Эти квадраты обозначены как «культурные» и отмечены красным цветом.

Наконец, квадраты, рядом с которыми есть и клубы с барами, и театры с музеями, названы «культурно-развлекательными». На карте они обозначены фиолетовым.

Жилые районы, рядом с которыми развлечений недостаточно, чтобы квадрат считался «развлекательным» или «культурным», выделены серым цветом.

Как видно на карте, на половине жилой территории Москвы — 46% — развлечений не хватает. Самые редкие заведения — театры, музеи и кинотеатры.

Для всего

Исследование в целом показало, что совсем неудобных мест, в которых, тем не менее, живёт достаточно много людей, в Москве не так много — около 11% жилой территории. Кварталов, где есть всё — и для комфортной жизни, и для отдыха — ещё меньше, всего 9%. В основном они сосредоточены в центре города (посмотреть на карте).

В целом лучше всего жить в Центральном и Юго-Западном округах — здесь доля удобных и очень удобных для жизни квадратов превышает 90%. Больше всего мест, в которых нелегко жить, в Западном округе — 24%.

Веселее всего — в центре. В Центральном административном округе доля квадратов с разными видами развлечений — около 97%. А меньше всего возможностей для досуга — в Западном административном округе: их не хватает в 64% квадратов, отметили в «Яндексе».

Рейтинг районов

На основе данных об организациях составлены рейтинги районов Москвы — по удобству для жизни и по выбору развлечений. Выше в рейтинге оказались районы, в которых больше доля жилой территории с удачно расположенными организациями и меньше доля кварталов без необходимой инфраструктуры. Отдельные части районов могут сильно выделяться, но для рейтинга все районы учитывались в рамках своих административных границ. Москвичи могут проверить, какое место занял их район, и сравнить свои ощущения со статистикой.

Лидером в рейтинге районов по удобству жизни стал Арбат. Он же вместе с Тверским и Замоскворечьем возглавил рейтинг развлекательных районов. Ещё несколько центральных районов — например, Таганский, Замоскворечье, Басманный, Мещанский — также попали в оба топ-20.

Удобными для жизни оказались не только места в центре города. Достаточно высокие позиции заняли Савёловский район, Черёмушки и Котловка — там заметно меньше «очень удобных» квадратов, однако нет и совсем неудобных. Кроме того, в топ попали и такие удалённые районы, как Северное Медведково или Коньково. В таких случаях многое зависит от метро, а также от того, есть ли в районе какой-нибудь развлекательный центр и насколько удобно он расположен, подчеркнули в «Яндексе». Так, Южное Медведково, по некоторым показателям похожее на Северное, оказалось в конце рейтинга из-за отсутствия развлечений и метро.

В некоторых районах в целом всё хорошо с инфраструктурой, однако критически не хватает нескольких организаций. Например, жителям многих кварталов в Донском и Даниловском районах долго добираться до взрослой и детской поликлиник. Из-за этого районы оказались ближе к концу рейтинга.

Хуже всего с инфраструктурой в Некрасовке, Северном и Молжаниновском районах. В них живут люди, но очень мало квадратов, где в пешей доступности есть все нужные организации, заключили в компании.