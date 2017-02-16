«Почта России» запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с «Почтой Гонконга»

«Почта России» совместно с «Почтой Гонконга» (Hongkong Post) в партнерстве с логистической компанией Cainiao (входит в холдинг Alibaba) внедрили новый продукт SRM («Simplified Registered Mail» — «простой регистрируемый пакет»). Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов и сочетает в себе удобство почтового канала и прозрачность экспресс-доставки, сообщили CNews в «Почте России».

Новый продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов, имеет возможность отслеживать факт получения товара покупателем, что является условием для получения им денег за отправленный заказ, пояснили в почтовом операторе.

«Текущий срок доставки по регистрируемому траффику и сервису SRM составляет 6-10 дней из Гонконга, от момента сдачи заказа в почтовом отделении “Почты Гонконга”. При этом сервис SRM будет обеспечивать прозрачную доставку, что необходимо как получателю, так и отправителю», — подчеркнул заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с небольшим средним чеком (от $2 и выше), которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования, указали в «Почте России».

«В большинстве случаев пересылка таких отправлений шла морским путем или наземным путём через транзитные страны-посредники, что негативно сказывалось на сроках доставки, а также значительно увеличивало риск утери или повреждения отправлений. Запуск нового продукта SRM призван обеспечить надёжность доставки и значительное сокращение доли неотслеживаемых отправлений», — подчеркнул региональный директор Cainiao (Alibaba Group) в России и странах СНГ Алекс Васильев.