Canon представила обновление ПО для Connect Station CS100

Компания Canon представила обновление для Connect Station CS100 — решения для хранения, просмотра и передачи изображений и видео в одном месте. Встроенное ПО версии 2.5 сделает импорт и экспорт с использованием нескольких устройств еще быстрее, сообщили CNews в Canon.

В частности, добавилась передача видеозаписей со смартфонов и планшетов при помощи приложения Connect Station. Сейчас устройство поддерживает импорт фотографий и видео через USB-соединение, слоты для карт SD и CF или беспроводное подключение Wi-Fi/NFC, а теперь можно будет легко сохранять и воспроизводить с помощью домашней развлекательной системы видео с мобильного телефона или планшета.

По информации Canon, обновление в три раза увеличит скорость импорта файлов при передаче с компьютера по сети. Также в число новых функций входит циклическое воспроизведение альбома на экране и поддержка полного отключения автоматического перехода в режим ожидания.



Connect Station CS100

Connect Station CS100 в целом обеспечивает: простую передачу фотографий и видео с камеры, компьютера или карты памяти; простую передачу фотографий и видео на смартфоны и планшеты и получение файлов со смарт-устройств при помощи приложения Connect Station; хранение фотографий и видео с различных устройств в одном месте; размещение изображений в социальных сетях, отправку в облачные службы или на другие устройства Connect Station; возможность прямой печати с Connect Station на беспроводном принтере.