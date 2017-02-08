«Элар» поставила планетарный сканер в старообрядческий центр «Криница»

«Элар» объявила о поставке в старообрядческий духовно-просветительский центр «Криница» планетарного сканера ЭларСКАН А2-400. Как рассказали CNews в компании, с помощью нового оборудования организация будет создавать общедоступную электронную библиотеку.

«Мы будем оцифровывать старообрядческие книжные памятники и размещать их копии в общедоступной электронной библиотеке», - сказал генеральный директор центра «Криница» Михаил Панкратов.

Проект сделает доступными, как для широкой общественности, так и для узких специалистов, уникальные издания, которые хранятся в Архивно-библиотечном отделе при Митрополии Русской православной старообрядческой церкви.

Приобретенный духовно-просветительским центром ЭларСКАН А2-400 является профессиональным сканером широкого спектра применения. Он подходит для потоковой высококачественной оцифровки сшитых и плоских документов, книг, журналов, архивных документов и т.п.

Книжная колыбель ЭларСКАН А2-400 дает возможность изменения углов раскрытия при сканировании ветхих и плотных сшитых изданий, что делает устройство особенно подходящим для работы с книжными памятниками.

«Сканер поддерживает сохранение оцифрованных образов во всех популярных графических форматах, в том числе и многостраничных TIFF и PDF, - отметил эксперт по оборудованию и оцифровке корпорации «Элар» Александр Кузнецов. – В формате TIFF могут быть изготовлены цифровые копии изданий, передающие все нюансы оригиналов, а формат PDF является наиболее удобным в настоящее время как раз для чтения книг в электронных библиотеках».