МТС обеспечит связью пермских депутатов и медиков

МТС сообщила о победе в тендере и продлении договора на оказание услуг Пермской городской думе, а также двум крупным медучреждениям — Пермскому клиническому центру Федерального медико-биологического агентства и Городской клинической больнице № 2 имени Федора Граля. Как рассказали CNews в компании, голосовой связью, мобильным интернетом и другими мобильными сервисами МТС будут пользоваться 72 члена городской думы.

Пермскому клиническому центру Федерального медико-биологического агентства МТС предоставила мобильную связь для сотрудников, а также услуги телематики для мониторинга транспорта.

Городская клиническая больница № 2 имени Федора Граля в 2017 году будет использовать фиксированный интернет от МТС.

«Сегодня фокус потребления услуг связи среди наших корпоративных клиентов смещается в сторону использования целого комплекса сервисов. Крупные заказчики проявляют все больший интерес к мобильному интернету, ежегодно увеличивая объемы передаваемого трафика — только за последний год наши корпоративные клиенты в Пермском крае повысили активность работы в сети вдвое. Показателем доверия к компании и высокого качества услуг МТС является тот факт, что сотрудники таможенных органов уже не первый год выбирают нас в качестве основного оператора связи. И, более того, к нам переходят от других операторов новые клиенты», — сказал директор по бизнес-рынку МТС на Урале Александр Белимов.

В ходе конкурса на предоставление связи органам власти сравнивалось качество услуг, география покрытия, дополнительные возможности по оптимизации стоимости наиболее востребованных услуг и общая ценовая политика операторов.

В конкурсах принимали участие крупнейшие операторы связи, компания МТС предложила наиболее привлекательную стоимость услуг и высокий уровень сервиса, а также полный спектр инновационных продуктов.