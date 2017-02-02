Бинбанк и Mastercard приступили к выдаче «Карт Юниора» школьникам Владивостока. Первые карты получили ученики школы №23. Проект по выпуску «Карт Юниора» во Владивостоке организован Бинбанком совместно с платежной системой Mastercard, сообщили CNews в банке.

Карты позволяют школьникам оплачивать питание в столовой и совершать любые другие покупки, на практике знакомясь с современным банковским сервисом. «Карта Юниора» поддерживает технологию бесконтактной оплаты и одновременно становится пропуском для детей в школу. Родителям, в свою очередь, приходят SMS-уведомления при любых платежах ребенка.

До конца 2017 г. «Карты Юниора» будут выпущены для учеников шести других школ Владивостока в рамках соглашения, подписанного Бинбанком, администрацией города и платежной системой Mastercard в сентябре прошлого года.

«Карты Юниора» выпускаются бесплатно для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Картой можно расплачиваться не только в школе, но и в любых торговых точках, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах. Родители получают возможность контролировать все операции ребенка: информация о проведенных транзакциях приходит в виде SMS. Пополнять карту ребенка просто — через интернет-банк, банкомат или платежный терминал. Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств.

В проекте «Юниор» Бинбанка на данный момент участвуют порядка 400 школ по всей России.