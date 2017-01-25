Видеореклама «ВКонтакте» будет воспроизводиться автоматически

«ВКонтакте» объявила о том, что с сегодняшнего дня рекламные видеозаписи в соцсети будут запускаться в ленте новостей автоматически. Как рассказали CNews в компании, воспроизведение таких роликов начинается, когда более половины видео отображается на экране. Для рекламодателей автоматически действует система предсказания качественных просмотров и аналитика по видео, в том числе статистика по досмотрам по квартилям (25% долям видео).

Для отображения видеорекламы можно выбрать любую конфигурацию платформ: в ленте новостей на сайте, в мобильных приложениях или на всех устройствах. В зависимости от скорости интернета, видеоплеер автоматически подбирает оптимальное качество видео. Звук при автозапуске не проигрывается и включается только по клику на видео. Также планируется возможность покупки такого формата на всех ресурсах Mail.ru Group с единой частотой.

Булат Ламбаев, Data Analyst, adidas Newsroom Moscow, сказал: «Наш бренд первым протестировал автозапуск видео VK в рамках запуска футбольной кампании #неподражай. Видео — исключительно важный формат для adidas. Мы видим, что наша аудитория отдает предпочтение именно видеоконтенту. Спасибо VK, которые постоянно улучшают свой видеоплеер, учитывая потребности партнеров. Мы позитивно оцениваем первые результаты: процент досмотра видео оказался в два раза выше, чем при продвижении видео на Youtube, стоимость полного просмотра нативного видео в несколько раз ниже, чем при продвижении встроенного Youtube ролика».

Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», отметил: «Видеореклама, пожалуй, самый актуальный рекламный формат в этом году. В отличие от прероллов, видео в ленте новостей не вызывает раздражение и позволяет охватить аудиторию, которая, как правило, не смотрит видео. В качестве такой рекламы мы советуем использовать короткие видеоролики, которые с самого первого кадра привлекут внимание пользователей — как за счёт яркого контента, так и с помощью релевантной темы и инструментов таргетинга VK».

Автоматическое воспроизведение видео в ленте новостей и на страницах пользователей и сообществ появилось в VK 18 октября, но не было доступно для рекламных роликов.