Samsung огласила официальные результаты расследования по возгораниям Galaxy Note 7

Samsung Electronics провела в Сеуле пресс-конференцию, посвященную результатам расследования ситуации со смартфоном Galaxy Note7. Ранее Samsung прекратила производство устройства, остановила продажи и отозвала смартфоны в тех странах, где они официально продавались. В России продажи Samsung Galaxy Note7 не начинались.

Донджин Кох (DJ Koh), глава мобильного подразделения Samsung Electronics, детально рассказал о результатах расследования и обратился ко всем пользователям Galaxy Note7, мобильным операторам, а также бизнес-партнерам с искренними извинениями и благодарностью за терпение и поддержку.

Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации.

В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note7 поступил в продажу.

К речи г-на Коха также присоединились представители компаний UL, Exponent и TUV Rheinland - компаний-лидеров на рынке независимых исследований. Именно они работали над всесторонним анализом инцидентов, произошедших с Galaxy Note7.

Компания Samsung уверила в том, что качество продукции было, есть и всегда будет основным приоритетом Samsung Mobile, а также сообщила о внедрении набора процедур по контролю и улучшению показателей качества устройств, включая многоуровневый протокол безопасности и программу проверки элементов питания из 8 пунктов.

Samsung сформировала рабочую группу из внешних консультантов и экспертов из академического и научно-исследовательского сообщества по вопросам аккумуляторных батарей. Группа поможет Samsung в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.

В Samsung также заявили, что примут все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.