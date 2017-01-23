«Мегафон» подвел итоги развития сети 4G в Приморском крае

«Мегафон» объявил итоги развития сети в Приморском крае за прошедший год. Как рассказали CNews в компании, новые объекты связи, запущенные в течение 2016 г. и модернизация действующей инфраструктуры позволили расширить зону покрытия сети оператора, увеличить ее пропускную способность и обеспечить качественными услугами мобильной связи более миллиона абонентов оператора в Приморье. Большое внимание оператор уделил развитию сети 4G/LTE. Количество базовых станций четвертого поколения в крае увеличилось на 35%.

В прошлом году «Мегафон» продолжил развивать собственную инфраструктуру связи в Приморском крае. Расширение емкости сети позволило оператору улучшить качество оказываемых услуг связи и увеличить скорость мобильного интернета в различных точках Приморья: в пригородных районах краевого центра, на полуострове Де-Фриз, в популярных местах летнего отдыха - селе Андреевка, бухте Лазурной и других.

Оператор работал над покрытием территории края новыми базовыми станциями. К концу года их общее количество увеличилось на 10%. При этом базовых станций стандарта 4G/LTE стало на треть больше, чем в начале года. Преимущества быстрого мобильного интернета от «Мегафона» могут оценить также жители городов Арсеньев, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Фокино и Большой Камень, а также поселков Шкотово, Дунай и Раздольное. Всего же услуги высокоскоростного 4G-интернета от «Мегафона» сегодня доступны более чем для половины населения края.

«В прошлом году мы провели очередной этап технических работ по расширению сети связи, - сказал Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «Мегафон». - Запуск новых станций всех действующих стандартов - 2G, 3G и 4G - позволило улучшить качество голосовых услуг и мобильного интернета. При этом основным трендом прошедшего года стало развитие высокоскоростного мобильного интернет-доступа. «Прирост» базовых станций четвертого поколения связи мы считаем одним из основных достижений. Отрадно, что высокие скорости 4G – до 100 Мбит/с – стали доступны в ушедшем году еще более чем для 200 000 приморцев. Теперь они смогут еще более комфортно общаться с родственниками и друзьями, где бы они ни находились, быть с ними по-настоящему рядом. В 2017 году эта работа будет продолжена».