myTarget предложит систему для взаимодействия рекламодателей с DMP

myTarget (рекламная платформа Mail.Ru Group) объявил об открытии регистрации аккаунтов для провайдеров данных (DMP). Как рассказали CNews в компании, теперь они смогут предложить собственные аудиторные сегменты рекламодателям myTarget.

DMP (Data Management Platforms — платформы управления данными) аккумулируют аудиторные данные из сторонних источников и систематизируют их, разделяя на сегменты.

«Современная эффективная рекламная кампания базируется на доступе к нужной информации. DMP могут ее предоставить — и мы предлагаем им удобный способ монетизации данных. В свою очередь, рекламодатели получат новые уникальные источники данных, которые позволят им более точно таргетировать рекламные кампании, повышая конверсию», – сказала коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова.

После регистрации аккаунта DMP загружает сегменты аудиторий. Во время загрузки данные кодируются, полностью обезличивая список – никто не узнает, какие пользователи были загружены.

Стоимость использования своих данных DMP определяет самостоятельно. Для расчетов используется модель оплаты «Фиксированный CPM» (цена за тысячу показов). Владелец данных может выставить любое значение CPM для своей аудитории или предоставлять ее бесплатно.

Рекламодатели myTarget могут использовать как платные, так и бесплатные сегменты, исходя из собственных потребностей. В случае запуска рекламной кампании с подключенными платными сегментами, рекламодатель оплачивает доступ к данным дополнительно.