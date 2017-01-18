Huawei и Caviar представили лимитированную версию Huawei P9 «Россия» и «Китай». Фото

Huawei и Caviar объявили о совместном выпуске лимитированной версии смартфонов, посвященных России и Китаю. Как рассказали CNews в компании, дизайнеры Caviar создали специальный вариант задней панели смартфона Huawei P9, посвященный России. Он воздает дань уважения могуществу, силе, традициям и характеру страны. Затем в той же концепции создали модель «Китай». Таким образом, тандем моделей «Russia» и «China» Friendship edition символизирует дружбу между двумя странами.

Дизайн модели «Россия» построен по классическому принципу Caviar: в дизайне золотой рамки интерпретируются традиционные для русского зодчества орнаменты и узоры, выгравированные вручную, в центре композиции расположен объемный Герб Российской Федерации и табличка со строками из гимна, фоном для ансамбля служит панно из натуральной кожи аллигатора. Дизайн модели «Китай» построен по тому же принципу: декоративный узор, обрамляющий композицию, традиционно символизирует мудрость и богатство в китайской культуре, Герб государства выполнен в сочетании композитного гранита и золота, а строки, выгравированные на табличке, повторяют на языке оригинала гимн государства («Великой стеной отваги защитим мы Китай» - в переводе с китайского).

Каждый смартфон выпущен лимитированным тиражом из 88 экземпляров, в китайской традиции это число является счастливым и привлекает удачу и процветание. На боковую грань каждого устройства нанесена гравировка «Friendship edition», подчеркивающая особый статус этой luxury-версии смартфонов.

Смартфон Huawei P9 «Россия»

Смартфоны Huawei P9 «Россия» и «Китай» могут также презентоваться тандемом, в качестве дипломатического подарка государственной важности, и быть использованы международными делегациями. Специально для этого разработана специальная шкатулка с двойным ложементом, предусматривающим размещение сразу двух смартфонов.

Смартфон Huawei P9 «Китай»

Смартфоны Huawei P9 от Caviar можно приобрести в официальном интернет-магазине Caviar (caviar-phone.ru).

Смартфоны Huawei P9 «Россия» и «Китай»

Стоимость каждого смартфона составляет 159 тыс. руб.