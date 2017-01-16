SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах

R-Style Softlab представила обновленный модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5. Как рассказали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизированного формирования и передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о незаключенных или расторгнутых по инициативе банка договорах на предоставление клиенту банковского счета, а также об отказе в выполнении по просьбе клиента операций по счету.

Доработка реализована в поддержку требований положения Банка России от 20 июля 2016 г. № 4077-У. Новая функциональность в RS-Bank v. 5.5 поможет финансовым учреждениям организовать электронный документооборот с ФСФМ и обеспечить предоставление сведений о подозрительных клиентах.

По каждому факту, когда банк отказывается выполнять операцию или заключать с клиентом договор, в обновленном модуле формируется отдельный файл формата XML, в котором наряду со сведениями о клиенте и реквизитами его банковского счета содержится обоснованная причина отказа.

«Для повышения удобства использования клиентами наших продуктов мы стремимся оперативно реагировать на изменения законодательства и вносить соответствующие функциональные дополнения в наши решения, — сказал Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Данное обновление уже доступно всем пользователям RS-Bank v. 5.5».