«Центральная дистрибьюторская компании» перешла на продукты Dr.Web

«Доктор Веб» сообщил о старте использования продуктов Dr.Web в компьютерной сети «Центральной дистрибьюторской компании», распространяющей продукцию таких марок как Procter&Gamble, Nestle и Philips в Москве и Московской области. Как рассказали CNews в компании, выдачу сублицензий осуществил партнер «Доктор Веб», DEPO Computers.

ИТ-специалисты «Центральной дистрибьюторской компании» пришли к Dr.Web после использования бесплатных антивирусных средств других производителей. Важную роль в смене средства защиты сыграло наличие оперативной службы технической поддержки, которая уже на этапе внедрения оказала полезные консультации.

В сети «Центральной дистрибьюторской компании» развернуты продукты комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite для защиты рабочих станций и файловых серверов.

«Мы уже успели оценить удобство управления системой защиты и анализа состояния защищаемых объектов. Централизованная установка и возможность отслеживания инцидентов стали для нас важным плюсом продуктов Dr.Web. Пока оцениваем их работу на 5 из 5», — сказал ведущий системный администратор «Центральной дистрибьюторской компании» Дмитрий Лайков.