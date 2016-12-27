«Единый Клиент JaCarta» прошёл инспекционный контроль во ФСТЭК России

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о прохождении инспекционного контроля ФСТЭК России новой версии программного средства защиты от несанкционированного доступа к информации «Единый Клиент JaCarta» версии 2.9.

Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», по итогам инспекционного контроля в сертификате ФСТЭК России № 3449 обновлена версия «Единого Клиента JaCarta». Сертификат удостоверяет, что «Единый Клиент JaCarta» в составе программного комплекса аутентификации и безопасного хранения информации пользователей JaCarta версии 1.5 является программным средством защиты информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и соответствует требованиям по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ) и технических условий. Это позволяет использовать «Единый Клиент JaCarta» в информационных системах персональных данных до 1 уровня включительно и при создании автоматизированных информационных систем до класса защищённости 1Г включительно.

«Единый Клиент JaCarta» — программный комплекс, предназначенный для работы со всеми моделями USB-токенов и смарт-карт JaCarta и eToken и предоставляющий пользователям и администраторам простой интерфейс для проведения операций по настройке токенов (инициализация, смена PIN-кода, разблокировка, автоматическое обновление, просмотр хранимых объектов и т.д.).

Основными отличиями обновлённого «Единого Клиента JaCarta» от предыдущей сертифицированной версии являются поддержка большего числа операционных систем, повышение стабильности работы комплекса, а также расширение функциональности продукта, в том числе поддержка новых криптопровайдеров и OTP-токенов JaCarta WebPass, указали в «Аладдин Р.Д.».

Особенностями «Единого Клиента JaCarta» являются поддержка в одном интерфейсе устройств с «российской» и «западной» криптографией, работа со всеми популярными криптопровайдерами, поддержка работы с многофункциональными токенами (например, JaCarta PKI/ГОСТ), а также одновременная работа с токенами JaCarta и eToken.