Создайте культуру работы с данными

Александр Манилов

директор по стратегии Aggregion

Данные – это «новая нефть», и чтобы успешно проводить цифровизацию бизнеса с прицелом на будущее, в компании стоит заранее определить внутренние регламенты и процессы, связанные с их сбором, обработкой, и, потенциально, лицензированием.

Практически независимо от размера бизнеса или выбранной индустрии, компания генерирует транзакционные данные, так называемые First Party Data – собственные данные, полученные в процессе взаимоотношений с покупателями и клиентами. Это могут быть данные о продажах, о покупателях, о посещениях и взаимодействию с сайтами и платформами компании и многие другие. Эти данные имеют большую ценность для внутренней аналитики, усовершенствования бизнес-процессов, корректировки ценовых политик, рекламных сегментов, и в целом уточнения собственного понимания о том, кто является клиентом компании.

Помимо этого, существует Second Party Data – данные, полученные напрямую от других компаний, владельцев First Party Data. Несмотря на большой интерес участников рынка, сценарий с Second Party Data не слишком распространен: сказывается отсутствие развитой практики лицензирования данных с сохранением контроля над их использованием и хранением – компании очень чувствительны к своим данным и не готовы передавать их централизованным посредникам. Но будущее уже совсем рядом: децентрализованные протоколы лицензирования данных, технология блокчейн, позволяют создавать общее лицензионное пространство без необходимости наличия центрального агрегатора. При этом процесс выстраивается таким образом, что сами данные не покидают периметр компании – протокол позволяет обрабатывать запросы заказчика и выдавать таргетированные результаты без получения самих данных. Децентрализация сближает участников экосистемы, создает доверительные отношения и обеспечивает прозрачность, конфиденциальность и надежность хранения информации.

И это важнейшие моменты в процессе принятия решений о цифровизации: где будут храниться корпоративные данные? В каких базах данных и моделях? Имеется ли стратегия по становлению компании как вендора First Party Data и покупателя Second Party Data?

Как компания разработчик и интегратор децентрализованного протокола по управлению правами и правилами цифровых объектов (в том числе по лицензированию данных), Aggregion предпочитает настраивать общее лицензионное пространство с данными клиентов, находящимися в платформе Microsoft Azure. Это безопасное и легко масштабируемое решение позволяет обеспечить доступ к данным в соответствии со всеми требованиями конфиденциальности.