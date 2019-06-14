Роботизируйте коммуникации в контакт-центре

В сфере массовых коммуникаций цифровая трансформация позволяет повышать производительность и удовлетворенность клиентов, сокращая расходы. Современные тенденции говорят об увеличении объема коммуникаций между людьми, в том числе между клиентами и сотрудниками компаний.

Клиенты все больше ценят свое время и хотят получать информацию максимально оперативно. Они не готовы совершать длинные переходы по IVR-меню или стоять в очереди ожидания. Поэтому компании все чаще смотрят в сторону построения быстрых и эффективных коммуникаций с клиентами. В борьбе за клиента выигрывает тот, кто сможет сделать это лучше других.

Технологии ИИ сейчас с успехом решают вопросы, не только связанные с аналитикой и прогнозированием, но и демонстрируют хорошие результаты в общении с человеком с использованием естественной речи.

Компании, использующие нашу платформу PIT Vocamate Interactive, уже убедились в эффективности электронных операторов не только в простых сценариях, таких, как информирование с обратной связью или сбор данных, но и в таких областях, как телефонные консультации по страховым или банковским продуктам, где используются сложные алгоритмы разговорного ИИ.

Большим плюсом нашего решения является единая база знаний о продуктах, о ключевой проблематике, с которой обращаются клиенты. Накопленная информация используется в нашей омниканальной платформе для консультаций по различным каналам связи, таким, как мессенджеры, социальные сети или чат на сайте, легко подключаемых к платформе.

Выстроив подобного рода систему коммуникаций, вы предоставите удобный способ общения в привычных для клиента каналах, обеспечите оперативность обслуживания, что сделает вашу компанию более предпочтительной в сравнении с конкурентами.

Будущее – за роботизированными способами коммуникаций, и мы можем помочь вам легко провести эту трансформацию и гарантированно обеспечить результат.

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