Начинайте цифровизацию с локальных внедрений

Успех цифровой трансформации во многом зависит от грамотного планирования и своевременной корректировки ожиданий (расчет на мгновенный результат, ожидания по прибыли или точности работы системы и др.).

Выполняя проекты для разных индустрий – от финансов и медицины до ритейла и логистики – мы наблюдаем серьезный пробел в понимании проактивного подхода к планированию и управлению разработкой с применением передовых технологий. При этом управленческие ошибки часто ведут к более серьезным последствиям, чем непонимание принципов работы технологий.

Многие с осторожностью относятся к тотальной диджитализации. Естественный выход – упор на точечное применение цифровых решений. Даже небольшие локальные внедрения могут дать хороший рост показателей и, как правило, за одним проектом незамедлительно следуют новые. Так переход на «цифру» постепенно захватывает все больше звеньев.

Проблемы нехватки специалистов с редкими компетенциями, невысокого уровня организации внутренней ИТ-службы, непонимания подхода к управлению процессами решает партнерская модель работы со сторонней ИТ-компанией. Но такая компания должна стать стратегическим «сообщником» – именно в этой конфигурации вы вместе сможете безболезненно обойти подводные камни цифровизации.

Такой партнер не просто внедрит коробочное решение, а проанализирует ваши бизнес-процессы, поможет усовершенствовать «провисающие» участки работы вашего ИТ-отдела, проведет комплексный анализ рынка, подберет оптимальный технологический стек и построит систему, отвечающую всем критериям. В сердце всего этого должна быть непрерывная и прозрачная коммуникация.

Будьте открыты к новым моделям сотрудничества, не бойтесь экспериментировать и инвестировать в custom-решения, но помните – нельзя мыслить в категории «цифровизация ради цифровизации». Речь идет о новом укладе, требующем вовлечения всех участников отдельной экосистемы. И вы должны быть уверены в возможности адаптировать вашу корпоративную культуру к изменениям.

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