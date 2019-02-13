Число пользователей СЭД «Дело» в Ростовской области подходит к отметке 15,5 тысяч

В Ростовской области продолжается развитие межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства на базе СЭД «Дело», флагманского решения компании ЭОС. В системе зарегистрированы уже 15477 сотрудников из более 2,5 тысяч организаций.

С начала 2019 года министерство информационных технологий и связи Ростовской области подключило к системе «Дело» более 170 подведомственных организаций министерства общего и профессионального образования Ростовской области. Теперь передача и согласование документов между учреждениями образования и другими участниками СЭД «Дело» будет осуществляться исключительно в электронном виде, без дублирования на бумажных носителях. Об этом сообщается на сайте министерства информационных технологий и связи Ростовской области.

Таким образом, сегодня СЭД «Дело» охватывает все муниципальные и региональные органы власти (а в Ростовской области 463 муниципальных образования) и подведомственные им структуры, в том числе детские сады, школы, медицинские учреждения.

Только за 2018 год в СЭД было обработано около 3,5 млн документов, из которых более 2,2 млн – это подлинники, подписанные универсальной квалифицированной электронной подписью, которые «родились» непосредственно в электронном шаблоне. Остальные – это отсканированные бумажные документы, которые в дальнейшем проходят также в рамках СЭД.

В планах министерства информационных технологий и связи Ростовской области – использование в 2019 году новых показателей мониторинга развития электронного документооборота в рамках развития системы «Дело» в соответствии с условиями федеральной программы «Цифровая экономика».

Напомним, что Ростовская область одной из первых в стране начала внедрять не разрозненные сегменты электронного документооборота, а централизованную систему. С 2014 года регион по распоряжению губернатора полностью перешел на электронный документооборот. Самый большой массив информационного взаимодействия в регионе – это электронный документооборот органов власти. К системе обеспечен мобильный доступ через программный сервис «Мобильный кабинет руководителя». На Дону также внедрена система архивного хранения документов в электронном виде «Архивное дело». Кроме того, Ростовская область первая в ЮФО и в числе первых в России присоединилась в системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО).

Источник: Министерство информационных технологий и связи Ростовской области