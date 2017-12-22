Корпоративный портал на базе EOS for SharePoint для инжиниринговой компании
Осенью 2017 года компания «Юниксофт», партнер компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), завершила внедрение корпоративного портала на базе платформы SharePoint для «Северин девелопмент» – инжиниринговой компании, оказывающей такие услуги, как управление и контроль строительства, технический заказчик и финансово-технический аудит. О процессе внедрения и его первых итогах в интервью CNews рассказал Павел Васильев, руководитель отдела информационных технологий «Северин девелопмент».
CNews: Расскажите о предыстории проекта по созданию портала. Почему выбор пал на решение ЭОС?
Павел Васильев: Создание корпоративного портала стало следующим шагом на пути автоматизации внутренних бизнес-процессов компании. Ранее при непосредственной поддержке поставщика решения по системе электронного документооборота «Северин девелопмент» осуществила переход на более удобную и функциональную ECM-систему на базе SharePoint, что дало положительные результаты (был автоматизирован процесс согласования документов, создано электронное хранилище, обеспечен удобный доступ в систему для внешних пользователей). Однако рост компании повлек за собой новые вопросы, часть которых помог решить корпоративный портал.
Для создания интранет-ресурса была выбрана уже развернутая у нас технологическая платформа SharePoint: она подошла по всем параметрам – надежности, отказоустойчивости, функционалу, внешнему виду, срокам разработки и внедрения.
CNews: Каковы были главные цели создания корпоративного портала?
Павел Васильев: В рамках разработки портала нужно было создать «единое окно», которое смогло бы объединить все информационные системы компании, и улучшить коммуникации между подразделениями. Также с помощью нового ресурса требовалось обеспечить быстрое информирование о новостях и событиях, сократить время сбора и предоставления различных данных, автоматизировать рутинные процессы, связанные с движением информации, облегчить и ускорить адаптацию новых сотрудников. Помимо этого, важно было получить удобный доступ к нормативно-справочной информации и документации.
CNews: В какие сроки был реализован проект?
Павел Васильев: Создание и внедрение корпоративного портала заняли около четырех месяцев. За это время был разработан современный индивидуальный дизайн, учитывающий фирменный стиль компании, реализован весь требуемый функционал, проведена интеграция с системой электронного документооборота и другими ИТ-системами.
CNews: Какова функциональность этого ресурса?
Павел Васильев: Портал состоит из разных тематических блоков, начиная от раздела о компании, путеводителя по подразделениям, справочника проектов и сотрудников и заканчивая базой знаний, пресс-центром, сервисами для опросов и публикаций новых идей. Каждый блок включает в себя множество полезной информации, к примеру, в справочнике сотрудников, помимо контактных данных специалистов можно посмотреть статус их присутствия (находится человек в офисе или на объекте), день рождения, рабочее место на поэтажном плане офиса, принадлежность к подразделению в структуре компании и многое другое.
В результате мы получили корпоративный портал, который совмещает в себе функции медиапространства для сотрудников и централизованного хранилища структурированной информации.