Мировой рынок «Индустрии 4.0» растет примерно на 20% в год. Российский успешно пережил 2022 г. и теперь столкнулся с валом спроса. Причина очевидна — до начала 2025 г. большинство крупных предприятий должны полностью заменить иностранные решения на отечественные. Однако это не так просто — на рынке не хватает квалифицированных кадров и готовых зрелых решений. Разработчики уверены, что смогут в ближайшие годы преодолеть сложности, удовлетворить спрос российских заказчиков и даже выйти на новые рынки.

