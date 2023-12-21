От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень

Мировой рынок «Индустрии 4.0» растет примерно на 20% в год. Российский успешно пережил 2022 г. и теперь столкнулся с валом спроса. Причина очевидна — до начала 2025 г. большинство крупных предприятий должны полностью заменить иностранные решения на отечественные. Однако это не так просто — на рынке не хватает квалифицированных кадров и готовых зрелых решений. Разработчики уверены, что смогут в ближайшие годы преодолеть сложности, удовлетворить спрос российских заказчиков и даже выйти на новые рынки.
 

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики на рынке цифровизации промышленности

№2022 №2021 Название организации Выручка в 2022 г., ₽тыс. с НДС Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 1 Гринатом 18 122 095 13 089 742 38,40%
2 Softline 17 080 000 н/д
3 12 Isource 15 948 200 2 516 800 533,70%
4 2 Сигма 13 952 800 9 688 820 44,00%
5 4 Инфосистемы Джет 7 286 943 4 742 260 53,70%
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Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами

Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий на фоне импортозамещения бьет рекорды — в 2022 г. она выросла на 53%. Заказчики при поддержке государства стремятся внедрять решения, способные приносить прибыль здесь и сейчас. В приоритете платформы, обеспечивающие гибкость и оперативную реакцию на внешние факторы. 

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ERP в машиностроении — клиент всегда хочет того, чего у разработчика нет

В России около 50 тысяч предприятий в области машиностроения, которым потенциально интересно внедрение ERP. С чего начать? Как сделать так, чтобы внедрение произошло максимально беспроблемно? Об этом рассуждает Алексей Насакин, руководитель направления Управление производством ERP-платформы «Ма-3».

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