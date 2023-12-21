Цифровизация промышленности 2023
2022 г. был непростым — заказчики заняли выжидательную позицию в надежде понять, как будет развиваться рынок. В 2023 г. разработчики столкнулись со стремительным ростом числа обращений со стороны предприятий. Главная задача — импортозамещение в кратчайшие сроки. Для российских ИТ-компаний открылось окно возможностей — перевести промышленность на новый качественный уровень использования цифровых технологий. Многие предприятия решили разрабатывать необходимые решения самостоятельно. Снижается спрос на облачные сервисы — теперь в приоритете интеграция продуктов в собственную инфраструктуру. Впереди — объединение инженерного, производственного и управленческого контуров в единую цифровую платформу.
21.12.2023
От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень
Читать полностью
Мировой рынок «Индустрии 4.0» растет примерно на 20% в год. Российский успешно пережил 2022 г. и теперь столкнулся с валом спроса. Причина очевидна — до начала 2025 г. большинство крупных предприятий должны полностью заменить иностранные решения на отечественные. Однако это не так просто — на рынке не хватает квалифицированных кадров и готовых зрелых решений. Разработчики уверены, что смогут в ближайшие годы преодолеть сложности, удовлетворить спрос российских заказчиков и даже выйти на новые рынки.
Мировой рынок «Индустрии 4.0» растет примерно на 20% в год. Российский успешно пережил 2022 г. и теперь столкнулся с валом спроса. Причина очевидна — до начала 2025 г. большинство крупных предприятий должны полностью заменить иностранные решения на отечественные. Однако это не так просто — на рынке не хватает квалифицированных кадров и готовых зрелых решений. Разработчики уверены, что смогут в ближайшие годы преодолеть сложности, удовлетворить спрос российских заказчиков и даже выйти на новые рынки.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики на рынке цифровизации промышленности
|№2022
|№2021
|Название организации
|Выручка в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|1
|Гринатом
|18 122 095
|13 089 742
|38,40%
|2
|–
|Softline
|17 080 000
|н/д
|—
|3
|12
|Isource
|15 948 200
|2 516 800
|533,70%
|4
|2
|Сигма
|13 952 800
|9 688 820
|44,00%
|5
|4
|Инфосистемы Джет
|7 286 943
|4 742 260
|53,70%
Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами
Читать полностью Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий на фоне импортозамещения бьет рекорды — в 2022 г. она выросла на 53%. Заказчики при поддержке государства стремятся внедрять решения, способные приносить прибыль здесь и сейчас. В приоритете платформы, обеспечивающие гибкость и оперативную реакцию на внешние факторы.
Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий на фоне импортозамещения бьет рекорды — в 2022 г. она выросла на 53%. Заказчики при поддержке государства стремятся внедрять решения, способные приносить прибыль здесь и сейчас. В приоритете платформы, обеспечивающие гибкость и оперативную реакцию на внешние факторы.
ERP в машиностроении — клиент всегда хочет того, чего у разработчика нет
Читать полностью В России около 50 тысяч предприятий в области машиностроения, которым потенциально интересно внедрение ERP. С чего начать? Как сделать так, чтобы внедрение произошло максимально беспроблемно? Об этом рассуждает Алексей Насакин, руководитель направления Управление производством ERP-платформы «Ма-3».
В России около 50 тысяч предприятий в области машиностроения, которым потенциально интересно внедрение ERP. С чего начать? Как сделать так, чтобы внедрение произошло максимально беспроблемно? Об этом рассуждает Алексей Насакин, руководитель направления Управление производством ERP-платформы «Ма-3».
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.